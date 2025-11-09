Michael: Σπάει ρεκόρ προβολών το τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας για τον Βασιλιά της Ποπ

Tο «Michael» της Lionsgate είναι και επίσημα το πιο δημοφιλές μουσικό βιογραφικό τρέιλερ.

Η Lionsgate φέρνει στις οθόνες τη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, με την ταινία «Michael» να έχει ήδη σπάσει ρεκόρ προβολών τρέιλερ παγκοσμίως. Το επίσημο teaser που κυκλοφόρησε πρόσφατα σημείωσε πάνω από 116 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες, καθιστώντας το το πιο δημοφιλές trailer για μουσική βιογραφική ταινία στην ιστορία.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Τζαφάρ Τζάκσον, αληθινός ανιψιός του Μάικλ, που ζωντανεύει στην οθόνη τον θρυλικό Βασιλιά της Ποπ με μια εντυπωσιακή αναπαράσταση των εμβληματικών του κινήσεων. Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Αντουάν Φουκουά και σε σενάριο του Τζον Λόγκαν, αναδεικνύει όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά του Τζάκσον αλλά και την προσωπική του ζωή, ξεκινώντας από τα πρώτα του βήματα στους Jackson Five έως το στάδιο όπου έγινε ένας παγκόσμιος οραματιστής καλλιτέχνης.

Το καστ συμπληρώνουν ο Μάιλς Τέλλερ στον ρόλο του δικηγόρου Τζον Μπράνκα, ο Κόλμαν Ντομίνγκο ως πατέρας Τζο Τζάκσον, η Νία Λονγκ ως μητέρα Κάθριν Τζάκσον, ενώ η Κάτ Γκράχαμ υποδύεται τη Νταϊάνα Ρος. Η ταινία προσφέρει μια προσωπική και θεαματική ματιά στη ζωή ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής.

Αρχικά, η ταινία προοριζόταν να καλύψει ολόκληρη τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, αλλά τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια αφαιρέθηκαν από το τελικό σενάριο ύστερα από διακανονισμό. Μια δεύτερη ταινία σχεδιάζεται να εστιάσει στην καριέρα του από το 1979 και μετά.

Το «Michael» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες και στις πλατφόρμες ΙΜΑΧ στις 24 Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας ήδη μεγάλο ενθουσιασμό από τους θαυμαστές και τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Αυτό το φιλμ υπόσχεται να προσφέρει μια βαθιά, ανθρώπινη και πλήρη εικόνα του θρύλου της ποπ, που θα ξεπεράσει τα όρια της μουσικής για να αγγίξει τις καρδιές των θεατών.