Η Αντέλ κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε ταινία του Τομ Φορντ - Ένα δράμα που μας μεταφέρει στην Ιταλία του 18ου αιώνα

Ο Τομ Φορντ βάζει την υπογραφή του στο επερχόμενο δράμα, με ένα πολύ δυνατό καστ

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την τελευταία του σκηνοθετική εμφάνιση, ο Τομ Φορντ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον κινηματογράφο. Ο σχεδιαστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος που έχει συνδέσει το όνομά του με την αισθητική, θα μεταφέρει το μυθιστόρημα της Αν Ράις, Cry to Heaven. Ένα έργο για την ταυτότητα, την επιθυμία και το τίμημα της τέχνης.

Όπως μεταφέρει αποκλειστικά το Deadline, ο Τομ Φορντ υπογράφει το σενάριο τη σκηνοθεσία και την παραγωγή μέσα από τη δική του εταιρεία, Fade To Black, ενώ η ταινία βρίσκεται ήδη σε προπαραγωγή σε Λονδίνο και Ρώμη. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τέλη του φθινοπώρου του 2026.

Το Cry to Heaven, εμπνευσμένο από το ομότιτλο μυθιστόρημα της δημιουργού του Interview with the Vampire, μας μεταφέρει στην Ιταλία του 18ου αιώνα - έναν κόσμο όπου η τέχνη είναι ταυτόχρονα σωτηρία και κατάρα. Η ιστορία ακολουθεί δύο ασυνήθιστους ήρωες: έναν Βενετσιάνo ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή από την Καλαβρία, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στην αριστοκρατική λάμψη και τη σκληρότητα του κόσμου της όπερας. Ανάμεσα σε νότες, επιθυμίες και προδοσίες, οι δυο τους αναζητούν όχι μόνο τη φωνή τους, αλλά και τον εαυτό τους.

Πρόκειται για μία δραματική ιστορία που ταιριάζει απόλυτα στον Τομ Φορντ, καθώς εξερευνά θέματα ταυτότητας, προδοσίας, έρωτα και καλλιτεχνικής ελευθερίας. Το καστ της ταινίας αποτελείται από τους: Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Αντέλ, Κίαραν Χιντς, Τζορτζ ΜακΚέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι, Όουεν Κούπερ, Ντάνιελ Κουίν-Τόι, Χάντερ Σέιφερ, Τζοζεφίν Τίζεν, Θάντιουε Νιούτον, Θεόδωρο Πελερέν, Ντάριλ Μακόρμακ, Κάσιαν Μπίλτον, Χάουκ Χάννεμαν και Λουξ Πασκάλ.

Η συμμετοχή της Αντέλ έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό, αφού η τραγουδίστρια έχει μια ωραία δραματική ένταση που την κάνει ιδανική για τον κόσμο της Ράις και του Τομ Φορντ.

Η επιστροφή του Τομ Φορντ

Από το A Single Man έως το Nocturnal Animals, ο Τομ Φορντ έχει αποδείξει ότι γνωρίζει όσο λίγοι πώς να μετατρέπει την εικόνα σε αφήγηση. Στο Cry to Heaven φαίνεται πως θα συνεχίσει αυτή την πορεία, εξερευνώντας πάλι τα αγαπημένα του θέματα: την ομορφιά, τη μοναξιά, τη σεξουαλικότητα και την ανάγκη του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του.

Μάλιστα, θα χρηματοδοτήσει ο ίδιος την ταινία, κάτι που μαρτυρά την πρόθεσή του να κινηθεί χωρίς συμβιβασμούς. Το Cry to Heaven δεν σηματοδοτεί μόνο το κινηματογραφικό ντεμπούτιο της Αντέλ, αλλά και την επανένωση του Τομ Φορντ με παλιούς συνεργάτες. Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον είχε πρωταγωνιστήσει στο Nocturnal Animals, ενώ ο Κόλιν Φερθ είχε αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και είχε κερδίσει το Βραβείο Volpi στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ερμηνεία του στο A Single Man.