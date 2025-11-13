Stranger Things: Οι αδερφοί Ντάφερ μίλησαν για το τέλος της σειράς και το spin-off που ετοιμάζουν

Σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, το Stranger Things θα κλείσει και επίσημα τον κύκλο του.

Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things και προφανώς όλοι ξέρουμε τι θα κάνουμε στις 27 Νοεμβρίου. Ναι, θα δώσουμε ραντεβού με το Netflix.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η επιστροφή της σειράς επισκιάστηκε για λίγο από τις καταγγελίες της Μίλι Μπόμπι Μπράουν εις βάρος του συμπρωταγωνιστή της Ντέιβιντ Χάρμπορ, οι οποίες τώρα βγήκαν στην επιφάνεια, ωστόσο η σπίθα που άναψε, έσβησε γρήγορα. Οπότε όλη η προσοχή είναι ξανά αποκλειστικά στο τι θα δούμε στο φινάλε του Stranger Things.

Οι αδερφοί Ντάφερ, οι οποίοι πραγματικά μας χάρισαν ένα αριστούργημα και έκαναν το Stranger Things να γίνει η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix, μίλησαν στο BBC μαζί με το καστ, για το φινάλε αλλά και για το μυστικό spin-off που ήδη ετοιμάζουν. Μπορεί το σύμπαν της Eleven και του Βέκνα να οδεύει προς το τέλος του, αλλά όπως φαίνετια μία άλλη πύλη ανοίγει πάλι. «Είναι ακόμη νωρίς, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι», είπε ο Ματ Ντάφερ αρχικά και συνέχισε: «Θα έχει νέους χαρακτήρες και ένα νέο μυστήριο. Θα είναι διαφορετικό, αλλά θα παραμένει στον ίδιο κόσμο».

Για τους δύο δημιουργούς, το ταξίδι του Stranger Things ήταν εξαρχής σχεδιασμένο με αρχή, μέση και τέλος. Ήξεραν πως ήθελαν η σειρά να κρατήσει τέσσερις ή πέντε κύκλους, όχι παραπάνω. Και παρότι το είχαν σχεδιάσει, ακόμα τους φαίνεται απίστευτο ότι έφτασαν μέχρι εδώ. «Όταν φτιάχνεις κάτι τέτοιο, είσαι τόσο βυθισμένος μέσα του που ξεχνάς πόσο μακριά έχει φτάσει», λέει ο Ρος Ντάφερ. «Κάθε σεζόν δίνουμε τα πάντα. Όταν κάναμε την πρώτη, δεν ξέραμε καν αν θα υπάρξει δεύτερη».

Αυτό είναι ένα συναίσθημα που συμμερίζεται και το καστ. Ο Τζο Κίρι που υποδύεται τον Στιβ Χάρινγκτον, είπε πως θυμάται να αποχαιρετά τους πάντες μετά την πρώτη σεζόν χωρίς να είναι σίγουρος αν θα τους ξαναδεί. «Η πρώτη σεζόν έμοιαζε με ανεξάρτητη ταινία, και τώρα είναι σαν μια ταινία τεράστιου προϋπολογισμού». Με τη σειρά του, ο Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν (υποδύεται τον Λούκας Σίνκλερ) ελπίζει πως η σειρά «θα γίνει ένα από εκείνα τα πράγματα που οι άνθρωποι θα ξαναβλέπουν ξανά και ξανά, όπως μια κλασική ταινία».

Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει ένα animated sequel, ενώ οι Ντάφερ ετοιμάζουν και ένα live-action spin-off, για το οποίο δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες. Για το υπάρχον καστ, όμως, αυτή η ιστορία φτάνει στο τέλος της. «Το δικό μας κομμάτι του Stranger Things τελείωσε προς το παρόν», είπε ο Γκέιτεν Ματαράτσο. «Αλλά αν μας καλέσουν ξανά κάποια στιγμή ποιος ξέρει;»

Ένα κεφάλαιο κλείνει, αλλά το σύμπαν του Stranger Things δεν δείχνει έτοιμο να σωπάσει. Όπως κάθε πύλη στον κόσμο του Χόκινς, έτσι κι αυτή αφήνει πίσω της έναν ηλεκτρισμό, μια υπόσχεση ότι κάτι νέο, εξίσου σκοτεινό και μαγικό, περιμένει να ανοίξει.

Όσον αφορά την πέμπτη και τελευταία σεζόν, ξέρουμε ότι τοποθετείται το φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς βρίσκεται υπό στρατιωτική καραντίνα, έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για την Eleven και η διάσημη παρέα αναλαμβάνει μια τελευταία αποστολή: να εντοπίσει και να σκοτώσει τον Βέκνα.