Ο Κρίστοφερ Νόλαν έκανε την πιο ωραία αποκάλυψη για την Οδύσσεια και τώρα ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο

«Ψάχνεις πάντα για πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης

Μετά την σαρωτική επιτυχία του με το Οπενχάιμερ, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα επιστρέψει το 2026 με την μεταφορά της Οδύσσειας του Ομήρου στην μεγάλη οθόνη - μια ταινία που προμηνύεται να γίνει το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανακοινώθηκε από την Universal, τα μάτια όλων στράφηκαν με προσοχή στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, που συγκέντρωσε ένα σούπερ καστ, για μια ιστορική ταινία που θεωρείται - από πολλούς -ρίσκο για το Χόλιγουντ.

Από την άλλη, ξέρουμε όλοι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Δεν είναι τυχαίο που η ταινία είναι η πιο πολυσυζητημένη, ακόμα και έναν χρόνο πριν την κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και η πιο πολυαναμενόμενη επίσης, κρίνοντας από την προπώληση εισιτηρίων - η μεγαλύτερη στην ιστορία του κινηματογράφου. Το σίγουρο είναι πως θα ζήσουμε μία κινηματογραφική εμπειρία.

Τούτου λεχθέντος, όπως αποκάλυψε ο Κρίστοφερ Νόλαν στο Empire, χρησιμοποίησε πάνω από 609,6 χιλιόμετρα φιλμ, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται εντός 91 ημερών.«Ως σκηνοθέτης, ψάχνεις πάντα για κενά στον κινηματογραφικό κόσμο, για πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει», είπε ο Νόλαν στο περιοδικό, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να μεταφέρει στην οθόνη την Οδύσσεια του Ομήρου και πρόσθεσε: «Αυτό που παρατήρησα είναι ότι όλα αυτά τα κινηματογραφικά έργα που αναφέρονται στη μυθολογία, με τα οποία μεγάλωσα, όπως οι ταινίες του Ρέι Χάριχαουζεν και άλλες, δεν είχαν υλοποιηθεί ποτέ με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει μια χολιγουντιανή, IMAX παραγωγή με μεγάλο προϋπολογισμό».

Ο Ματ Ντέιμον συναντά ξανά τον Νόλαν, μετά τα Interstellar και Οπενχάιμερ, για να ερμηνεύσει τον Οδυσσέα. Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον γιο του, Τηλέμαχο. Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει επίσης τις Άννα Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπερνθαλ.

Όπως συνηθίζει, ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε μια πολύ πρωτόγονη προσέγγιση στα γυρίσματα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες πραγματικές τοποθεσίες, ακόμα και στη μέση του ωκεανού. «Ο ωκεανός είναι τεράστιος, τρομακτικός, υπέροχος και γενναιόδωρος, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Θέλαμε να δείξουμε πόσο δύσκολες ήταν αυτές οι διαδρομές για τους ανθρώπους. Και την πράξη πίστης που γινόταν σε έναν αχαρτογράφητο κόσμο. Αγκαλιάζοντας τη φυσικότητα του πραγματικού κόσμου κατά την παραγωγή, η αφήγηση αποκτά νέες, ενδιαφέρουσες διαστάσεις. Κάθε μέρα αντιμετωπίζεις τον κόσμο να σου αντιστέκεται», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Ο Ματ Ντέιμον σχολίασε στο Empire ότι η Οδύσσεια θα είναι «ακριβώς ό,τι περιμένεις από μια καλοκαιρινή ταινία», προσθέτοντας: «Πρέπει να είναι η πιο ψυχαγωγική εμπειρία της χρονιάς. Πρέπει να νιώθεις ότι έχει μυθική διάσταση». «Χωρίς υπερβολή, ήταν η καλύτερη εμπειρία της καριέρας μου», συμπλήρωσε, θυμούμενος τη μέρα που πήγε στα γυρίσματα και αντίκρισε έναν πραγματικό δούρειο ίππο σε πλήρες μέγεθος. «Τον είδα στην παραλία και απλώς σκέφτηκα: ‘Ουάου.’ Ήταν απλώς απίστευτο».

Η Οδύσσεια αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures.