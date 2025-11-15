Nέα συμφωνία μεταξύ Formula 1 και F1 Academy - "Xτίζουμε έναν ολόκληρο δρόμο για τις γυναίκες οδηγούς"

Το αμιγώς γυναικείο πρωτάθλημα μονοθεσίων που φέρνει στο προσκήνιο μία νέα γενιά οδηγών θα συνεχίσει να έχει τη στήριξη της Formula 1.

Η Formula 1 ανακοίνωσε μια πολυετή ιστορική συμφωνία με τo F1 Academy, επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι ομάδες του grid θα συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά το πρωτοποριακό πρωτάθλημα γυναικών τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει ότι και οι 10 υπάρχουσες ομάδες του σπορ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια οδηγό και θα «ντύσουν» με τα χρώματά τους από ένα μονοθέσιο.

Με τον τρόπο αυτό η σύνδεση των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη με την εξέλιξη της νέας γενιάς γυναικών οδηγών θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Η Cadillac, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στη Formula 1 το 2026, θα επεκτείνει τη συμμετοχή της στη F1 Academy από το 2027. Έτσι κι αυτή με τη σειρά της θα στηρίξει ενεργά το project της γυναικείας εκπαίδευσης και ανάδειξης ταλέντων.

Παράλληλα με τη νέα συμφωνία, η F1 Academy ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς, που θα επιτρέπει σε ορισμένες οδηγούς να παραμείνουν στην κατηγορία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

