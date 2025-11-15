"Death by Lightning": H άνοδος και το βάναυσο τέλος του Τζέιμς Γκάρφιλντ τώρα στο Netflix

Στο Netflix η ιστορική σειρά των δημιουργών του Game of Thrones, για την υπόθεση της δολοφονίας του 20ού Προέδρου της Αμερικής.

Το Netflix πρόσθεσε μια νέα μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων που έχει ήδη συναρπάσει κοινό και κριτικούς. Πρόκειται για μια ιστορική δραματική σειρά από τους δημιουργούς και εμπνευστές του «Game of Thrones», David Benioff και DB Weiss.

Η σειρά με τίτλο «Death by Lightning» είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο με τίτλο «Το Πεπρωμένο της Δημοκρατίας» (Destiny of the Republic) της Κάντις Μίλαρντ και μέσα σε τέσσερα επεισόδια ζωντανεύει τη δραματική άνοδο και το βάναυσο τέλος του Τζέιμς Γκάρφιλντ, του 20ού Προέδρου της Αμερικής.

Η ζωή του Ρεπουμπλικάνου Τζέιμς Γκάρφιλντ υπήρξε μυθιστορηματική. Βρέθηκε από την φτώχεια, στην κορυφή των Η.Π.Α. Υπήρξε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για 120 ημέρες, η δεύτερη συντομότερη θητεία στην ιστορία του έθνους. Στη σειρά, αποτυπώνονται οι πολιτικές ίντριγκες με φόντο την προεδρία του, όσα συμβαίνουν σε ένα έθνος σε αναταραχή και το παρασκήνιο ενός θανάτου που χαράχτηκε την ιστορία.

