Η Ιφιγένεια Πιερίδου σε πρώτο πλάνο: Η «Ηλέκτρα», η ζωή στην Αθήνα και η τέχνη του να "επιβιώνεις" στην υποκριτική

Για την ηθοποιό, η δεκαετία του 1970 ασκεί μια ιδιαίτερη έλξη, μια εξιδανικευμένη μαγεία που γεννιέται όταν δεν έχεις ζήσει μια εποχή. «Πάντως στην φαντασία μου έχουν μια αίσθηση ελευθερίας κι ανεμελιάς, ξεκάθαρα καλή μουσική, έντονα χρώματα, πιο άμεσες σχέσεις, χορό… Πάντα ήθελα να δοκιμάσω έναν ρόλο εποχής και μέχρι τότε δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο», εξομολογείται.

Ωστόσο, πίσω από τα έντονα χρώματα και τις μουσικές, η ηρωίδα της καλείται να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον σκληρό. Η Ιφιγένεια παραδέχεται πως η πρόκληση ήταν διπλή: να αποδώσει μια γυναίκα που ζει υπό το βάρος του «τι θα πει ο κόσμος», σε μια Ελλάδα όπου η γυναικεία χειραφέτηση ήταν ακόμη ζητούμενο.

«Έχουμε μπει πλέον στην τρίτη σεζόν και νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για την ίδια τη δουλειά αλλά για τα ανθρώπους που γνώρισα μέσα από αυτήν. Εξαιρετικά ταλαντούχοι, με ήθος και γενναιοδωρία στη δουλειά τους. Η καθημερινότητα μαζί τους έχει γίνει πια μια αγαπημένη συνήθεια.

Αυτό που με τράβηξε εξαρχής ήταν η εποχή. Τα ’70s έχουν μια μαγεία για μένα, ίσως επειδή δεν τα έχω ζήσει, να τα έχω ωραιοποιήσει κάπως στο μυαλό μου, άλλωστε έτσι δεν κάνουμε πάντα; Πάντως στην φαντασία μου έχουν μια η αίσθηση ελευθερίας κι ανεμελιάς, ξεκάθαρα καλή μουσική, έντονα χρώματα, πιο άμεσες σχέσεις, χορό… Πάντα ήθελα να δοκιμάσω έναν ρόλο εποχής και μέχρι τότε δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο. Μετέπειτα όταν διάβασα και το σενάριο και γνώρισα τον ρόλο μου, είδα ότι είχε πολλά επίπεδα και προκλήσεις που μπορούσαν να με εξελίξουν. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα».

Η Ιφιγένεια Πιερίδου με total Tommy Hilfiger outfit / © Τζίνα Σκανδάμη

Η ηρωίδα σου κινείται σε μια πολύ συγκεκριμένη, συχνά καταπιεστική, εποχή για τις γυναίκες. Ποιες προκλήσεις συνάντησες στην προσπάθειά σου να την κατανοήσεις και να την αποδώσεις;

«Μιλάμε σίγουρα για μια πιο καταπιεστική εποχή όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και γενικά για τους ανθρώπους που ζούσαν τότε. Το “τι θα πει ο κόσμος” είχε τεράστια βαρύτητα και η γυναίκα έπρεπε να προσπαθήσει διπλά για πράγματα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, για μια επαγγελματική θέση ακόμα και για μια προσωπική επιλογή, ποιον θα παντρευόταν για παράδειγμα. Και μιλάμε για τα κορίτσια που ζούσαν στην Ελλάδα του ’70, όχι για γυναίκες του εξωτερικού που είχαν ήδη αρχίσει να βιώνουν άλλες ελευθερίες.

Οι προκλήσεις που είχα να αντιμετωπίσω ήταν κυρίως δημιουργικές. Έπρεπε να μπω σε μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, να καταλάβω πώς μιλούσε μια κοπέλα τότε, πώς στεκόταν, πώς αντιδρούσε, πώς συζητούσε. Η γλώσσα, το σλανγκ της εποχής, οι εικόνες και τα ερεθίσματα που είχαν, ακόμη και ο ρομαντισμός που υπήρχε, όλα ήταν διαφορετικά. Όλο αυτό έπρεπε με κάποιο τρόπο να το “φορέσω” και να το κάνω ένα με τον χαρακτήρα μου».