3 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να παραλείψεις αυτήν την ετήσια εξέταση υγείας

Αυτή η απλή, αλλά συχνά παραμελημένη εξέταση μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη προβλημάτων υγείας.

Ας είμαστε ειλικρινείς — έχουμε λίγο εμμονή με την τεχνολογία μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Το 77% των ανθρώπων λέει ότι είναι απαραίτητο να έχουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία και το 49% των αισθάνεται ότι πρέπει να εγκαθιστά καθημερινές ενημερώσεις στο κινητό για να διατηρεί την ασφάλεια, την απόδοση και τη λειτουργικότητα των συσκευών του ενημερωμένες.

Όταν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί, το επισκευάζετε. Όταν ο υπολογιστής αρχίζει σας να λειτουργεί αργά, επικοινωνείτε αμέσως με το τμήμα IT. Αλλά όταν πρόκειται για τα μάτια μας, την πιο προηγμένη τεχνολογία που θα έχουμε ποτέ, μπορεί να χάνουμε την μπάλα. Μέχρι να παρατηρήσετε ότι η όρασή σας αλλάζει ή η ενόχληση γίνεται επίμονη, ένα πρόβλημα μπορεί να έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες ή και χρόνια.

Ο χρόνος που περνάτε μπροστά στην οθόνη έχει αντίκτυπο

Αν διαβάζετε αυτό το άρθρο, κοιτάτε μια οθόνη — και πιθανότατα έχετε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο σήμερα κοιτάζοντας κάτι. Ο όρος για όλο αυτόν τον χρόνο που περνάμε μπροστά σε οθόνες στα μάτια μας ονομάζεται «ψηφιακή καταπόνηση των ματιών», αν και θα μπορούσατε να το περιγράψετε ως «τα μάτια μου είναι εξαντλημένα». Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν επίμονη ξηρότητα, κόπωση, θολή όραση και πονοκεφάλους. Και καθώς η εξάρτησή μας από τις οθόνες συνεχίζει να αυξάνεται, αυξάνεται και ο αντίκτυπος στα μάτια μας - γι' αυτό και η επίσκεψη στον οφθαλμίατρο έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζετε, γατί μπορεί να εντοπίσει προβλήματα που αναπτύσσονται στα μάτια σας προτού παρατηρήσετε οι ίδιοι. Επίσης η ψηφιακή καταπόνηση των ματιών είναι μόνο η αρχή. Όπως αποδεικνύεται, θα μπορούσαν να συμβούν πολλά περισσότερα κατά τη διάρκεια αυτής της ετήσιας εξέτασης από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Τα μάτια σας κάνουν περισσότερα από όσα νομίζετε

Κανένα smartphone δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που μπορεί να κάνουν τα μάτια μας. Κάθε φορά που κοιτάζετε τον υπολογιστή σας στο γραφείο σας ή από τον δρόμο ενώ οδηγείτε, τα μάτια σας προσαρμόζουν αυτόματα την εστίαση άμεσα και με ακρίβεια, επαναβαθμονομώντας έως και 50 φορές ανά δευτερόλεπτο καθώς η προσοχή σας μετατοπίζεται. Επεξεργάζονται δισεκατομμύρια νευρωνικές οδούς ταυτόχρονα για να ερμηνεύσουν χρώματα, σχήματα, βάθος και κίνηση. Προσαρμόζονται στις αλλαγές φωτισμού μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και σας βοηθούν να επεξεργάζεστε πληροφορίες κίνησης και χώρου, ώστε να μπορείτε να κινείστε με ασφάλεια σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Τα μάτια σας δεν είναι μόνο για να βλέπουν

Τα μάτια είναι ένα εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης της υγείας και οι οφθαλμίατροι μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα σημάδια πάνω από 270 σοβαρών παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα αυτοάνοσα νοσήματα και ορισμένοι καρκίνοι — μερικές φορές μήνες ή και χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Αυτή η ετήσια οφθαλμολογική εξέταση είναι κάτι περισσότερο από την απλή λήψη μιας ενημερωμένης συνταγής και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια εξέταση όρασης στο σπίτι ή έναν βασικό έλεγχο.

Τι δεν μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνολογία

Όσο εξελιγμένη κι αν γίνει η τεχνολογία μας, το ανθρώπινο μάτι παραμένει απαράμιλλο. Τα μάτια σας μεταφέρουν οπτικές πληροφορίες στον εγκέφαλό σας σε μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έχουν απεριόριστο εύρος ζώνης μνήμης για την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών και μπορούν να καταγράψουν μόλις ένα φωτόνιο - τη μικρότερη δυνατή μονάδα φωτός. Και κάνουν όλα αυτά αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται σκέψη. Είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι τα μάτια σας είναι μια αναντικατάστατη τεχνολογία που χρειάζεται προσοχή και φροντίδα.

Τα μάτια σας εκτελούν μερικές από τις πιο εξελιγμένες βιολογικές και νευρολογικές εργασίες που μπορείτε να φανταστείτε, κάθε μέρα. Αυτό, μαζί με τις ευρύτερες γνώσεις υγείας που μπορούν να παρέχουν, καθιστά την προληπτική φροντίδα προτεραιότητα.