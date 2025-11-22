Φρίντα Κάλο: Νέο ρεκόρ στη σύγχρονη τέχνη - Αυτοπροσωπογραφία της πωλήθηκε για 54,7 εκατ.

Το “El sueño (La cama)” της Φρίντα Κάλο έσπασε το ρεκόρ δημοπρασίας για γυναίκα καλλιτέχνη, φτάνοντας τα 54,7 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία.

Η ιστορική διαδρομή της λατινοαμερικανικής και παγκόσμιας τέχνης απέκτησε νέο ορόσημο στις 20 Νοεμβρίου 2025, όταν η αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο, με τίτλο “El sueño (La cama)” (μτφ. “Το όνειρο (Το κρεβάτι)”), πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη για 54,7 εκατομμύρια δολάρια, κάνοντας την μεξικανή εικαστικό την ακριβότερη γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία των δημοπρασιών.​

Το μνημειώδες έργο, δημιουργημένο το 1940, απεικονίζει τη Φρίντα να κοιμάται σε ένα κρεβάτι με ουρανό, πάνω στον οποίο βρίσκεται ένας σκελετός τυλιγμένος με δυναμίτη και καλώδια, στοιχείο που αποδίδεται ως σύμβολο της διαρκούς πάλης της με τον πόνο, την ασθένεια αλλά και τον φόβο του θανάτου. Η συγκεκριμένη θεματολογία συνδέεται άμεσα με τη βιογραφία της καλλιτέχνιδας, η οποία μετά το βαρύ τραυματισμό της σε τροχαίο ατύχημα στα 18 της χρόνια, έμεινε καθηλωμένη στο κρεβάτι, αναγκασμένη να ζει με διαρκή πόνο και να υποβάλλεται σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι το τέλος της ζωής της.​

getty images

Η πώληση του έργου διεξήχθη μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά έντονης δημοπρασίας, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε το “Jimson Weed/White Flower No. 1” της Τζώρτζια Ο’Κιφ (Georgia O’Keeffe), το οποίο είχε πουληθεί το 2014 για 44,4 εκατομμύρια δολάρια. Το “El sueño (La cama)” αποτελεί επίσης το ακριβότερο έργο λατινοαμερικανικής τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το “Diego y Yo” της Κάλο (34,9 εκατ. δολάρια το 2021).​

H αυτοπροσωπογραφία προερχόταν από ιδιωτική συλλογή και ήταν ένα από τα ελάχιστα έργα της Κάλο που είναι νόμιμα διαθέσιμα στη διεθνή αγορά, καθώς τα περισσότερα θεωρούνται «καλλιτεχνικά μνημεία» του Μεξικού και δεν πωλούνται. Ο αγοραστής του έργου δεν αποκαλύφθηκε δημοσίως, ενώ το έργο ήδη έχει ζητηθεί για έκθεση σε σημαντικά μουσεία, όπως το Tate Modern του Λονδίνου και το Museum of Fine Arts στο Χιούστον το 2026.​

Το “El sueño (La cama)” βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης συλλογής σουρεαλιστικών έργων που δημοπρατήθηκαν την ίδια εβδομάδα, ανάμεσα σε εξίσου εμβληματικά έργα των Σαλβαδόρ Νταλί, Ρενέ Μαγκρίτ και Γκουστάβ Κλιμτ, με το τελευταίο να πωλείται για 236,4 εκατομμύρια δολάρια – τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή στην ιστορία δημοπρασίας έργου τέχνης.​

Η ίδια η Φρίντα Κάλο παρέμεινε πιστή στη δική της πραγματικότητα, όπως η ίδια είχε δηλώσει: «Ποτέ δεν ζωγράφισα όνειρα. Ζωγράφισα τη δική μου πραγματικότητα». Το “El sueño (La cama)” θεωρείται πλέον όχι μόνο καλλιτεχνικό σύμβολο, αλλά και γνήσια μαρτυρία του ψυχικού βάθους και προσωπικού θάρρους μιας καλλιτέχνιδας που εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ορίζει νέα όρια στην τέχνη.

Με πληφορορίες από The Guardian