Ο πολυδιάστατος και διαχρονικός Έντι Μέρφι θα τιμηθεί με το 51ο βραβείο Life Achievement

Ο Έντι Μέρφι θα τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement για τη διαρκή προσφορά του στον κινηματογράφο.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) ανακοίνωσε με ενθουσιασμό ότι ο Έντι Μέρφι θα τιμηθεί με το 51ο Βραβείο AFI Life Achievement Award, τη σημαντικότερη διάκριση για μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του κινηματογράφου. Η απονομή θα γίνει σε μια λαμπερή εκδήλωση στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ στις 18 Απριλίου 2026, λίγες μέρες μετά τα 65α γενέθλια του θρύλου της κωμωδίας.​

Το βραβείο αυτό απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν μόνο τιμώμενο, αναγνωρίζοντας το ταλέντο, τη μακρόχρονη προσφορά, τη συνεχή εξέλιξη και την επίδραση που έχουν διατηρήσει οι κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο των κινηματογραφικών τεχνών. Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του AFI, Καθλίν Κένεντι, χαρακτήρισε τον Έντι Μέρφι ως «αμερικανικό εμβληματικό πρόσωπο» με «αξεπέραστη ευελιξία» που για πάνω από πέντε δεκαετίες εμπνέει καλλιτέχνες και κοινό.​

Ο Έντι Μέρφι ξεκίνησε τη λαμπρή του καριέρα στο «Saturday Night Live» τη δεκαετία του 1980, για να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους σταρ όλων των εποχών, με ταινίες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα, όπως τα «Beverly Hills Cop», «Trading Places», «Coming to America», «48 Hrs», «Daddy Daycare» και «The Nutty Professor». Επίσης, έχει ξεχωρίσει ως ηθοποιός φωνής σε αγαπημένες παιδικές ταινίες, δανείζοντας τη φωνή του στο Mushu στην «Mulan» και τον Donkey στις ταινίες «Shrek».​

Ο Μέρφι τη δεκαετία του 1980 καθιέρωσε την κωμωδία stand-up με σπέσιαλ όπως το «Delirious» και το «Raw», ενώ η πολιτιστική του επιρροή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με πρόσφατες συμμετοχές σε ντοκιμαντέρ όπως το «Being Eddie» (Netflix, 2025) και ταινίες δράσης όπως το «The Pickup» (Amazon Prime).​

getty images

Το AFI Life Achievement Award έχει τιμήσει στο παρελθόν προσωπικότητες όπως οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Στιβ Μάρτιν, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Νικόλ Κίντμαν, Τζούλι Άντριους και Τζορτζ Κλούνεϊ, αναδεικνύοντας τον Έντι Μέρφι ως έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας.​

Η επιβράβευση αυτή αναδεικνύει το πολυσχιδές ταλέντο και την αδιαμφισβήτητη συμβολή του Μέρφι στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την κωμωδία, καθώς και την ανθεκτικότητα και ανανέωσή του μέσα σε μια καριέρα που ξεπερνά τα 50 χρόνια, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και ενέπνευσε γενιές θεατών και καλλιτεχνών.​

Η τιμητική γκαλά θα πραγματοποιηθεί στο θρυλικό Dolby Theatre στο Χόλιγουντ, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο και τη ζωή ενός πραγματικού εικονιδίου της ψυχαγωγίας.