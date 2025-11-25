Εξορκιστής: Η Universal φέρνει νέα ταινία με πρωταγωνίστρια την Σκάρλετ Γιόχανσον

Αυτό κι αν είναι μια ευχάριστη έκπληξη

Το 1973 κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές ταινίες τρόμου όλων των εποχών: ο Εξορκιστής. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι, ο οποίος έγραψε και το σενάριο, η ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και μπήκε στην κούρσα των Όσκαρ με 10 υποψηφιότητες, κερδίζοντας τις δύο.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας, ο Εξορκιστής έφερε τον τρόμο στη mainstream κουλτούρα, έγινε μία από τις πρώτες ταινίες τρόμου που προτάθηκαν για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και χαρακτηρίστηκε ως «καταραμένη» παραγωγή λόγω ατυχημάτων στο σετ.

Γιατί όμως τα λέμε όλα αυτά; Γιατί μία ακόμη ταινία βρίσκεται στα σκαριά, με πρωταγωνίστρια την Σκάρλετ Γιόχανσον. Όπως γράφει το Variety, η Universal θα χαρίσει στους σινεφίλ ένα νέο κεφάλαιο για το εμβληματικό franchise, με τη σκηνοθεσία και το σενάριο να αναλαμβάνει ο Μάικ Φλάναγκαν, ο οποίος υπόσχεται μια εντελώς νέα προσέγγιση.

Η Universal είχε αποκτήσει το 2021 τα δικαιώματα για την ανάπτυξη νέας τριλογίας. Ωστόσο, η προσπάθεια εκκίνησης του franchise με το «The Exorcist: Believer», που είχε κυκλοφορήσει το 2021, δεν είχε το αναμενόμενο αντίκτυπο. Αν και η Έλεν Μπέρστιν επέστρεψε στον ρόλο της Κρις ΜακΝιλ, η ταινία έκλεισε στα 136 εκατ. δολάρια παγκοσμίως - ένα ποσό ικανοποιητικό, αλλά όχι αρκετό για να δημιουργήσει δυναμική για τις συνέχειες.

Όσον αφορά τη νέα ταινία θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με τον κλασικό «Εξορκιστή» του 1973, χωρίς όμως να αποτελεί συνέχεια του «Believer». Οι λεπτομέρειες της πλοκής και το υπόλοιπο καστ δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη.