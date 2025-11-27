The Voice of Hind Rajab: Κυκλοφόρησε το trailer του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ, με την αληθινή ιστορία της αδικοχαμένης Χιντ Ρατζάμπ

Στο The Voice of Hind Rajab ακούγεται η τηλεφωνική επικοινωνία της μικρής με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια

Το The Voice of Hind Rajab, το ντοκιμαντέρ που είχε το μεγαλύτερο standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας, με 23 λεπτά χειροκρότημα, έχει πλέον trailer. Η αληθινή ιστορία ενός μικρού κοριτσιού από την Παλαιστίνη, που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια πριν τελικά χάσει τη ζωή της από τις ισραηλινές δυνάμεις, θα κυκλοφορήσει στην μεγάλη οθόνη, στις 17 Δεκεμβρίου.

Το The Voice of Hind Rajab δεν γίνεται να σε αφήσει ασυγκίνητο. Στο ντοκιμαντέρ παρακολουθούμε τις δραματικές ώρες της μικρής Χιντ Ρατζάμπ και την επικοινωνία της με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο, ζητώντας βοήθεια μετά την επίθεση που δέχτηκε το όχημα που επέβαινε με την οικογένειά της, στην προσπάθεια τους να διαφύγουν από την πόλη της Γάζας. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο θείος, η θεία και τα τρία ξαδέρφιά της.



Η Ρατζάμπ βρισκόταν παγιδευμένη μέσα στο όχημα, με τα άψυχα σώματα της οικογένειάς της και παρακαλούσε για βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας της με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο, ακούγονται στο βάθος πυροβολισμοί. Ύστερα από 3,5 ώρες, ο ισραηλινός στρατός επέτρεψε τελικά να φτάσει ιατρική βοήθεια στο σημείο, με την επικοινωνία να σταματά μετά την άφιξη του ασθενοφόρου. Ωστόσο, τόσο η μικρή Ρατζάμπ όσο και οι δύο διασώστες εντοπίστηκαν νεκροί, πέντε μέρες αργότερα.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Columbia, που μετονόμασαν το Hamilton Hall σε “Hind’s Hall”.

Η σκηνοθέτις του The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania, δήλωσε πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Βενετίας πως «ο κινηματογράφος, η τέχνη και κάθε μορφή έκφρασης είναι τόσο σημαντικά, προκειμένου να δώσουμε φωνή και πρόσωπο στα θύματα της Γάζας».