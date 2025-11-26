Αξίζει να σημειωθεί πως ο 50 Cent και ο Diddy έχουν μακροχρόνια κόντρα, που σημαίνει πως το Sean Combs: The Reckoning στο Netflix, θα δώσει αρκετές αποκαλύψεις

Από εκεί που δεν το περιμέναμε, το Netflix ανακοίνωσε, χθες, την ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς ντοκιμαντέρ που θα ρίξει περισσότερο φως σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Το «Sean Combs: The Reckoning», που θα γίνει διαθέσιμο πιο νωρίς απ΄ότι περιμέναμε, θα αφηγηθεί την άνοδο και την πτώση του Diddy, που τον Σεπτέμβριο του 2024 του απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες για μια σειρά εγκλημάτων.

Στα τέσσερα επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν στο Netflix στις 2 Δεκεμβρίου, η αφήγηση θα εστιάσει στην καριέρα του ως ένας από του πιο ισχυρούς παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας, αλλά και στην απότομη πτώση του εν μέσω κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των sex trafficking και συνωμοσίας για εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, ο 50 Cent ως εκτελεστικός παραγωγός και η βραβευμένη με Emmy σκηνοθέτιδα Άλεξ Στέιπλτον διαμορφώνουν ένα πορτρέτο που δεν αποτυπώνει μόνο την προσωπική ιστορία του Diddy αλλά και την ευρύτερη άνοδο του hip-hop, καθώς και το τεράστιο αποτύπωμα που άφησε ο ίδιος στο είδος κατά την περίοδο που η μουσική αυτή αναδιαμόρφωνε τον αμερικανικό πολιτισμό τη δεκαετία του 1990.

«Diddy. Puff Daddy. Love. Το κοινό γνωρίζει το εμβληματικό πρόσωπο του hip-hop με τα πολλά ονόματα, αλλά ποιος είναι ο πραγματικός Sean Combs;». Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix. Με την ακατάπαυστη φιλοδοξία του για δόξα και το οξυδερκές μάτι για την ανάδειξη ταλέντων, ο Combs ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της μουσικής βιομηχανίας μέσω της Bad Boy Entertainment, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να περάσει το hip-hop στο mainstream και εκτοξεύοντας τις καριέρες καλλιτεχνών όπως οι The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci και Danity Kane.

Ωστόσο, όπως περιγράφουν πρώην συνεργάτες, παιδικοί φίλοι, καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στη σειρά, η σκοτεινή του πλευρά επισκίασε τις φιλοδοξίες του. Μέσα από αδημοσίευτο, μέχρι σήμερα, υλικό, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών συνεντεύξεων με ανθρώπους που κάποτε ανήκαν στον στενό του κύκλο, η σειρά ντοκιμαντέρ διεισδύει στη λαμπερή αυτοκρατορία που έχτισε, όσο και τον υπόγειο κόσμο που, όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί, βρισκόταν ακριβώς κάτω από την επιφάνειά της.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 50 Cent και ο Diddy έχουν μια μακροχρόνια έχθρα, που πηγάζει και από την γενικότερη συνήθεια του ράπερ να στοχοποιεί προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα όσο οι κατηγορίες εναντίον του Diddy αυξάνονταν, ο 50 Cent συχνά τον προκαλούσε δημόσια στα social media. Αυτό σημαίνει πως θα δούμε μία σειρά ντοκιμαντέρ χωρίς φίλτρα.