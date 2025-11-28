Τα βιβλία της Σάλι Ρούνεϊ δεν θα εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή στηρίζει την Palestine Action. Ελευθερία έκφρασης είχαμε

Η διάσημη συγγραφέας του Normal People ανακοίνωσε, επίσης, πως τα έσοδα των βιβλίων της θα τα διαθέσει στην οργάνωση

Η Σάλι Ρούνεϊ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η πρώτη μεγάλη millennial μυθιστοριογράφος», αφηγείται σύγχρονες ιστορίες δίνοντας έμφαση στην κοινωνική ανισότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως. Είναι αναμφίβολα μία συγγραφέας που έχει δημιουργήσει φανατικό αναγνωστικό κοινό, αν κρίνουμε και από την ήδη επιτυχημένη πορεία του νέου της βιβλίου Intermezzo (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη).

Βέβαια, η Σάλι Ρούνεϊ κέρδισε την παγκόσμια προσοχή με το μυθιστόρημα Normal People το 2018, που μεταφέρθηκε και στην μικρή οθόνη, με πρωταγωνιστές τους Πολ Μέσκαλ και Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς. Τη σειρά μπορείς να τη δεις στο Cinobo.

Η Ιρλανδή συγγραφέας αυτές τις ημέρες δεν βρίσκεται στην επικαιρότητα μόνο για το νέο της βιβλίο, αλλά και για την υποστήριξή της στον λαό της Παλαιστίνης. Συγκεκριμένα, η Σάλι Ρούνεϊ στηρίζει την οργάνωση Palestine Action, η οποία σύμφωνα με το νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται ως «υποστήριξη τρομοκρατίας».

Όπως γράφει ο Guardian, η 34χρονη συγγραφέας κατέθεσε στο ανώτατο δικαστήριο ότι είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να μπορέσει να δημοσιεύσει νέο έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο διατηρείται η απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action, λόγω της δημόσιας υποστήριξής της προς αυτήν. Η περίπτωση της Σάλι Ρούνεϊ, η οποία προειδοποίησε επίσης ότι τα βιβλία της ενδέχεται να εξαφανιστούν εντελώς από τα βρετανικά βιβλιοπωλεία, παρουσιάστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων στον χώρο της ελευθερίας της έκφρασης.

Στην έγγραφη κατάθεσή της, η Σάλι Ρούνεϊ τόνισε: «Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορώ πλέον να εκδώσω ή να παρουσιάσω οποιοδήποτε νέο έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ. Αν, όταν θα έρθει η ώρα έκδοσης του επόμενου βιβλίου μου, η Palestine Action εξακολουθεί να θεωρείται απαγορευμένη οργάνωση, τότε το έργο μου θα μπορεί να κυκλοφορήσει παγκοσμίως και σε δεκάδες γλώσσες, αλλά όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απλώς επειδή δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να το δημοσιεύσει, εκτός αν αποδεχθώ να το διαθέσω δωρεάν».

Μετά την απαγόρευση της οργάνωσης, η Σάλι Ρούνεϊ ανακοίνωσε πως όλα τα έσοδα των βιβλίων και των τηλεοπτικών μεταφορών τους θα τα διαθέσει στην Palestine Action. Αυτή η απόφασή της την οδήγησε και στην ακύρωση του ταξιδιού της στο Ηνωμένο Βασίλειο τον προηγούμενο μήνα, για την παραλαβή του βραβείου λογοτεχνίας των Sky Arts Awards.

Υπογράμμισε, επιπλέον, πως η νομική αβεβαιότητα καθιστά αδύνατο να προβλέψει με ακρίβεια πώς θα επηρεαστεί η κυκλοφορία των έργων της. Αν, για παράδειγμα, ο εκδοτικός οίκος της, Faber & Faber, βρεθεί νομικά αδύνατο να της καταβάλλει τα δικαιώματα που της αναλογούν, τότε «τα υπάρχοντα βιβλία μου ίσως χρειαστεί να αποσυρθούν από την αγορά, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον διαθέσιμα στους αναγνώστες στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Τα μυθιστορήματά μου έχουν υπάρξει ιδιαίτερα επιδραστικά και δημοφιλή στη Βρετανία, όπου συγκαταλέγομαι στις πλέον επιτυχημένες λογοτεχνικές φωνές της τελευταίας δεκαετίας. Η εξαφάνισή τους από τα βιβλιοπωλεία θα συνιστούσε μια εξαιρετικά ακραία παρέμβαση του κράτους στον χώρο της καλλιτεχνικής έκφρασης», κατέληξε η Σάλι Ρούνεϊ.