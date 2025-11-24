Στη Γάζα, οι κουζίνες εξακολουθούν να έχουν έλλειψη σε βασικά τρόφιμα, παρά την εκεχειρία - Η πείνα δεν τελείωσε

Οι συνέπειες του πολέμου βασανίζουν τους κατοίκους της Γάζας, αφού ακόμα έχουν μεγάλες ελλείψεις σε είδη φαγητού.

Μπορεί πριν από περίπου ενάμιση μήνα να ανακοινώθηκε εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, ωστόσο το εμπόλεμο κλίμα εξακολουθεί να υφίσταται. Καθημερινά, δεκάδες άνθρωποι - μεταξύ αυτών και παιδιά - χάνουν τις ζωές τους εξαιτίας των αιφνίδιων επιθέσεων, την ίδια στιγμή που όσοι έχουν παραμείνει ζωντανοί παλεύουν καθημερινά να επιβιώσουν σε αντίξοες συνθήκες. Η εκεχειρία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στον απόλυτο βαθμό, με τις συνέπειες του πολέμου να πλήττουν τους κατοίκους. Μία από αυτές; Η έλλειψη βασικών τροφίμων.

Η Αμερικανική Οργάνωση για τους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή άνοιξε μια κοινωνική κουζίνα, την Anera, στο κέντρο της Γάζας, προκειμένου να προσφέρει ένα πιάτο φαγητό στους κατοίκους της. Κάθε ημέρα, τεράστιες ουρές σχηματίζονται έξω από τις εγκαταστάσεις - εκεί όπου βράζουν τα καζάνια - προκειμένου να γευτούν λίγη τροφή. Αυτή η μικρή κουζίνα ταΐζει σε καθημερινή βάση περίπου 20.000 ανθρώπους. Μπορεί, πλέον, τα ντουλάπια της να μην είναι άδεια, ωστόσο κάποιες βασικές ελλείψεις αποτελούν εμπόδιο στο έργο τους.

Η κοινωνική κουζίνα Anera στη Γάζα βοηθάει 4.000 οικογένειες

«Από τις 15 κατσαρόλες που είχαμε, πια μαγειρεύουμε σε 120 την ημέρα, στοχεύοντας να βοηθήσουμε περισσότερους από 30 καταυλισμούς. Πλέον εξυπηρετούμε περισσότερες από 4.000 οικογένειες, σε σύγκριση με τις 900 που βοηθούσαμε πριν από έξι μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας, Σάμι Ματάρ.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν για να κρατήσουν χορτάτους τους ανθρώπους, που έχουν δει τους αγαπημένους τους να πεθαίνουν και την πόλη τους να καταστρέφεται, δεν έχουν τη στήριξη που θα ήθελαν. Η ανησυχία σχετικά με την ποσότητα των προμηθειών αποτελεί ένα καθημερινό βάρος. Ο ΟΗΕ εξακολουθεί να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας επίμονα να επιτραπεί η είσοδος σε περισσότερα είδη τροφίμων, γιατί ο λιμός εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

«Είμαστε αρκετά περιορισμένοι στη μαγειρική. Φτιάχνουμε μόνο τρία είδη γευμάτων την εβδομάδα: ρύζι, ζυμαρικά και φακές», δηλώνει στο BBC ο Σάμι Ματάρ. «Εργαζόμαστε σκληρά για να συμπεριλάβουμε λαχανικά, όπως πιπεριές, κρεμμύδι και πατάτες. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη γεύση και τη θρεπτική αξία των γευμάτων». «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων, για να εξασφαλίσουμε φρέσκα λαχανικά και απαραίτητες πρωτεΐνες, όπως κρέας και κοτόπουλο. Αυτές, όμως, οι τροφές, που είναι απαραίτητες, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη Γάζα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας», συνέχισε.

Προς το παρόν, το κρέας κάθε είδους εισέρχεται στη χώρα μέσω πωλητών, αλλά είναι πολύ ακριβό, ώστε να αγοραστεί σε ποσότητα από εθελοντικές ομάδες για τα γεύματα του πληθυσμού. Σε αυτό το διάστημα των έξι εβδομάδων, η κοινωνική κουζίνα έχει σερβίρει μόνο μια φορά πιάτο που να περιλαμβάνει κρέας. Να σημειωθεί, πως οι ελλείψεις δεν αφορούν μόνο σε είδη τροφίμων, αλλά και σε εξοπλισμό. Οι εθελοντές δεν διαθέτουν αρκετά μαγειρικά σκεύη ή γκαζάκια, προκειμένου να γίνεται ταχύτερα η διαδικασία του μαγειρέματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ΟΗΕ, ο ημερήσιος αριθμός γευμάτων που διανέμονται στη Γάζα μέσω των κοινωφελών κουζινών, αγγίζει τα 1,4 εκατομμύρια - τη στιγμή που ο συνολικός πληθυσμός ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Κάθε βήμα προόδου προσφέρει σίγουρα ανακούφιση, ωστόσο η κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα παραμένει αποκαρδιωτική και η ανάγκη για βοήθεια είναι επιτακτική. Κάθε πιάτο φαγητού που δίνεται, σώζει μια ζωή.

