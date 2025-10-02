Σεξουαλική εκμετάλλευση με αντάλλαγμα φαγητό: Οι γυναίκες στη Γάζα ζουν διπλό εφιάλτη

Καθώς η ανθρωπιστική κρίση κλιμακώνεται, οι γυναίκες έχουν πέσει θύμα εκμετάλλευσης από ντόπιους άνδρες —μερικοί από αυτούς συνδέονται με ομάδες βοήθειας και τους υπόσχονται τροφή, χρήματα, νερό, προμήθειες ή εργασία σε αντάλλαγμα σεξουαλική επαφή

Έψαχνε για εβδομάδες κάτι για να ταΐσει τα έξι παιδιά της στη Γάζα και νόμιζε πως βρήκε μια σανίδα σωτηρίας. Η γυναίκα κοιμόταν σε ένα καταφύγιο όταν μια φίλη της είπε για έναν άντρα που θα μπορούσε να βοηθήσει με φαγητό, βοήθεια, ίσως ακόμα και με μια δουλειά. Εκείνη, χωρίς να έχει άλλη επιλογή, τον πλησίασε. Είχε περάσει περίπου ένας μήνας από την έναρξη του πολέμου και της υποσχέθηκε δουλειά, ένα εξάμηνο συμβόλαιο με μια οργάνωση βοήθειας. Την ημέρα που πίστεψε ότι θα υπέγραφε τα έγγραφα, δεν την οδήγησε σε ένα γραφείο αλλά σε ένα άδειο διαμέρισμα. Της είπε να βγάλει τη μαντίλα της, τελικά είχαν σεξουαλική επαφή. Εκείνη δεν ήθελε, αλλά το έκανε από φόβο. Την εξανάγκασε.

Κάπως έτσι μοιάζει η ζωή των γυναικών στη Γάζα από την αρχή του πολέμου. Καθώς η ανθρωπιστική κρίση κλιμακώνεται, οι γυναίκες λένε ότι έχουν πέσει θύμα εκμετάλλευσης από ντόπιους άνδρες —μερικοί από αυτούς συνδέονται με ομάδες βοήθειας και τους υπόσχονται τροφή, χρήματα, νερό, προμήθειες ή εργασία σε αντάλλαγμα σεξουαλική επαφή. Έξι γυναίκες περιέγραψαν λεπτομερώς τις εμπειρίες τους στο Associated Press, η καθεμία μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο αντιποίνων από τις οικογένειές τους ή τους άνδρες και επειδή η σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση θεωρούνται θέματα «ταμπού».

Τέσσερις ψυχολόγοι που εργάζονται με αυτές γυναίκες στη Γάζα, μίλησαν για τις μαρτυρίες τους. Μία από αυτές είπε ότι ο οργανισμός της — που επικεντρώνεται στην προστασία γυναικών και παιδιών — αντιμετώπισε δεκάδες υποθέσεις που αφορούσαν άνδρες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά ευάλωτες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που έμειναν έγκυες. Οι ψυχολόγοι, όλοι Παλαιστίνιοι που εργάζονται για τοπικούς οργανισμούς στη Γάζα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των εμπλεκόμενων γυναικών.

Για ακόμα μία φορά, άνδρες εκμεταλλεύονται σεξουαλικά γυναίκες

Μία από τις γυναίκες που ανοίχθηκε στο AP, μίλησε για τηλεφωνήματα που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου. Στην αρχή, είπε, οι ερωτήσεις του άνδρα ήταν απλές: Τι συνέβη στον άνδρα της, πόσα παιδιά απέκτησαν. Αλλά, όπως συνέχισε, ο τόνος του μετά άλλαξε. Τη ρωτούσε τι εσώρουχα φορούσε και πώς ευχαριστούσε τον άνδρα της.

Είχε συναντήσει τον συγκεκριμένο άνδρα στο Μουβάσι, μια λωρίδα γης που έχει οριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη. Περιέγραψε ότι περίμενε στην ουρά για να λάβει βοήθεια και έδωσε τον αριθμό τηλεφώνου της σε έναν εργαζόμενο σε ανθρωπιστική βοήθεια - έναν άνδρα με στολή που έφερε την ένδειξη UNRWA ή Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο αφότου πήρε τον αριθμό της, άρχισαν οι κλήσεις. Εκείνος της έκανε απρεπή ερωτήματα, είπε, και εκείνη έμενε σιωπηλή. Είπε ότι κάποια στιγμή της ζήτησε να κάνουν σεξ. Εκείνη αρνήθηκε και, μετά από σχεδόν δώδεκα κλήσεις αλλά χωρίς βοήθεια, μπλόκαρε τον αριθμό του, πρόσθεσε. Τον κατήγγειλε στην UNRWA στη Γάζα με προφορική καταγγελία, αλλά της είπαν ότι χρειαζόταν μια ηχογράφηση των συνομιλιών ως απόδειξη, αλλά είχε ένα παλιό τηλέφωνο που δεν μπορούσε να καταγράψει κλήσεις.

«Είπα στον εαυτό μου ότι κανείς δεν θα το πίστευε»

Τέσσερις από τις γυναίκες που μίλησαν στο AP δήλωσαν ότι οι άνδρες αυτοί αυτοπροσδιορίστηκαν ως εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και, σε μία περίπτωση, ως ηγέτης της κοινότητας που υπόσχεται βοήθεια. Η μητέρα των έξι παιδιών που αναφέραμε παραπάνω, είπε ότι ο άνδρας που της υποσχέθηκε δουλειά οδηγούσε ένα αυτοκίνητο με διακριτικά του ΟΗΕ. Μετά την πρώτη επικοινωνία τους, τα μηνύματα του συνέχιζαν να έρχονται - κλήσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο αργά το βράδυ και αιτήματα για φωτογραφίες. Περιέγραψε ότι τα απέφευγε με δικαιολογίες.

Αλλά περίπου έναν μήνα μετά τη σεξουαλική τους επαφή, είδε τον άνδρα σε έναν χώρο παροχής βοήθειας, τον Δεκέμβριο του 2023. Στη συνέχεια, εκείνος τη βοήθησε να βρει μια εξάμηνη θέση στην UNRWA, την οποία και ολοκλήρωσε, είπε. Δεν ανέφερε ποτέ τον άνδρα, τη συνάντησή τους ή τις απόπειρες εκμετάλλευσής του γιατί φοβόταν. «Είπα στον εαυτό μου ότι κανείς δεν θα το πίστευε. Ίσως να έλεγαν ότι το λέω αυτό μόνο και μόνο για να μου δώσουν δουλειά», τόνισε.