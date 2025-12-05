Τζέιμι Λι Κέρτις: Η αποκάλυψη που έκανε για την ταινία “My Girl”, 34 χρόνια μετά

Μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες των 90s

Το 1991 κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία My Girl, μία από τις ωραιότερες εκείνης της δεκαετίας. Η εμπορική επιτυχία ήταν τέτοια που τρία χρόνια αργότερα, επέστρεψε με σίκουελ. Αν και είχε αρκετά στοιχεία κωμωδίας, η ταινία ήταν μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης που στο πυρήνα της ήταν η απώλεια και η διαχείριση του θανάτου μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Μία σκηνή, άλλωστε, έμεινε στην ιστορία ως μία από τις θλιβερές του mainstream οικογενειακού κινηματογράφου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήταν οι Μακόλεϊ Κάλκιν, Άννα Κλάμσκι, Τζέιμι Λι Κέρτις και Νταν Ακρόιντ.

Περίπου 34 χρόνια αργότερα, η Τζέιμι Λι Κέρτις έκανε μία αποκάλυψη για την ταινία, μιλώντας στο The View. Η 67χρονη ηθοποιός ζήτησε, εκείνη την εποχή, από το στούνιο να προσθέσει προειδοποίηση κατά την κυκλοφορία της ταινίας, προκειμένου να προστατέψει το νεανικό κοινό από το σοκ του δραματικού τέλους της ιστορίας.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως οι χαρούμενες αφίσες της ταινίας - με τον Μακόλεϊ Κάλκιν, τότε στο απόγειο της δημοτικότητάς του, να ποζάρει δίπλα στην Άννα Κλάμσκι - δεν προϊδέαζαν καθόλου για το γεγονός πως ο ένας εκ των δύο πεθαίνει. «Κάλεσα τον πρόεδρο του μάρκετινγκ της Columbia και τους είπα: "Πρέπει να βάλετε προειδοποίηση. Το παιδί αυτό πεθαίνει στην ταινία, το βλέπουμε σε φέρετρο, και θα πανικοβληθούν όλα τα παιδιά της Αμερικής!"» ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζέιμι Λι Κέρτις.

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα, ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκάλυψε στο podcast On Film… with Kevin McCarthy ότι η επίμαχη σκηνή γυρίστηκε με πραγματικές μέλισσες. «Μου έβαζαν στα δάχτυλα ουσία που μύριζε σαν τη βασίλισσα μέλισσα, ώστε να μην με θεωρούν απειλή. Άφησαν πάνω μου χιλιάδες μέλισσες - δεν αστειεύομαι, ήταν αληθινές. Σήμερα δεν θα το επέτρεπαν αυτό».

Το My Girl είχε εισπράξεις 121 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, αλλά πολλά παιδιά έφυγαν από τον κινηματογράφο βαθιά τρομαγμένα. Η Τζέιμι Λι Κέρτις εξήγησε πως αν η ταινία κυκλοφορούσε σήμερα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έφερε προειδοποίηση.