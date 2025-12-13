Πίνακας του Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ μπορεί να γίνει δικός σου με 100 ευρώ - Ανακοινώθηκε η τρίτη έκδοση της κλήρωσης

Με μόλις 100 ευρώ, μπορείς να διεκδικήσεις έναν αυθεντικό πίνακα του Πάμπλο Πικάσο.

Στις 14 Απριλίου του 2026 επιστρέφει για τρίτη φορά, η μοναδική έκδοση της κλήρωσης “1 Picasso for 100 Euros” στην Opera Gallery. Κατά την κλήρωση, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος, ένα αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο πωλείται για μόλις 100 ευρώ, παρ' όλο που η αξία του πίνακα αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η φετινή διοργάνωση θα δωρίσει το ποσό που συγκέντρωσε από τις εισπράξεις των εισιτηρίων στο ίδρυμα Recherche Alzheimer, με σκοπό να ενισχύσει την έρευνα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, που αποτελεί μια από τις πιο καταστροφικές εκφυλιστικές νόσους που επηρεάζουν πάνω από 35 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, όσοι προλάβουν και αγοράσουν το εισιτήριό τους, αξίας 100 ευρώ, μπαίνουν αυτομάτως στην κλήρωση για να διεκδικήσουν τον σπάνιο πίνακα του Πικάσο "Tête de femme (1941)".

Opera Gallery

Η ιδέα αυτή γεννήθηκε το 2013 από τη Γαλλίδα δημοσιογράφο και παραγωγό Péri Cochin, με σκοπό να δείξει πώς η τέχνη μπορεί να γίνει μοχλός κοινωνικής αλλαγής. Αντί για μια παραδοσιακή δημοπρασία υψηλής τέχνης, οι οργανωτές επέλεξαν μια λαχειοφόρο κλήρωση στην οποία κάθε λαχνός κοστίζει μόλις 100 ευρώ, προσφέροντας μια μοναδική πιθανότητα στον συμμετέχοντα να γίνει ιδιοκτήτης ενός αριστουργήματος του Πικάσο.

Η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε το 2013, όταν το έργο L’Homme au Gibus (1914), μια κυβιστική γκουάς σε χαρτί, τέθηκε σε λαχεία με σκοπό να συγκεντρωθούν πόροι για τη διατήρηση της αρχαίας πόλης της Τύρου στον Λίβανο, ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: περίπου 50.000 λαχνοί πουλήθηκαν παγκοσμίως, και ο Αμερικανός Jeffrey Gonano, 25 ετών τότε, κέρδισε το έργο, το οποίο είχε εκτιμηθεί σε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν βοήθησαν στη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός χωριού χειροτεχνίας στην Τύρο, με στόχο την αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η δεύτερη έκδοση, το 2020, πήρε μια πιο παγκόσμια προοπτική, συγκεντρώνοντας πόρους για τη διεθνή ΜΚΟ CARE και την υλοποίηση έργων πρόσβασης σε καθαρό νερό και υγιεινή σε κοινότητες σε χώρες όπως το Καμερούν, η Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο. Στην κλήρωση αυτή, το έργο Nature Morte (1921), ένα λάδι σε καμβά, δόθηκε ως βραβείο, και η διαδικασία προσέλκυσε συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών προγραμμάτων του CARE. Η νικήτρια της κλήρωσης ήταν μια Ιταλίδα, Claudia Borgogno, η οποία είχε λάβει τον λαχνό ως δώρο και τώρα αναζητούσε τρόπους να εκθέσει το έργο σε ένα μουσείο.

Η τρίτη έκδοση: Τέχνη και έρευνα για το Αλτσχάιμερ

Η φετινή, τρίτη έκδοση, με επίκεντρο το εξαιρετικά σπάνιο gouache Tête de femme (1941) από τη συλλογή της Opera Gallery, φιλοδοξεί να ενώσει και πάλι την τέχνη με έναν μείζονα κοινωνικό σκοπό: τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ. Με μόλις 120.000 διαθέσιμους λαχνούς των 100 ευρώ, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία τόσο να υποστηρίξουν την έρευνα όσο και να διεκδικήσουν ένα έργο τέχνης αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Τα έσοδα από την κλήρωση θα διατεθούν στην Fondation Recherche Alzheimer, η οποία υποστηρίζει διεθνείς επιστημονικές ομάδες και χρηματοδοτεί προγράμματα με στόχο την κατανόηση και αντιμετώπιση των μηχανισμών πίσω από την ασθένεια. Μετά την κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2026 στο Christie’s Paris και θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση, το ίδρυμα θα προκηρύξει έναν διεθνή διαγωνισμό για χρηματοδότηση επιστημονικών έργων στη Γαλλία, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία με παγκόσμιο αντίκτυπο

Το «1 Πικάσο για 100 ευρώ» έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα, όπου η πρόσβαση στην τέχνη και η δυνατότητα συνεισφοράς σε κοινωνικά κρίσιμα ζητήματα συναντώνται με έναν πρωτότυπο τρόπο. Η πρωτοβουλία δεν είναι μόνο μια σπάνια ευκαιρία για συλλέκτες και λάτρεις της τέχνης να αποκτήσουν ένα έργο-ορόσημο, αλλά και ένα παράδειγμα για το πώς οι δημιουργικές ιδέες μπορούν να ενεργοποιήσουν την παγκόσμια κοινότητα γύρω από φιλανθρωπικούς στόχους. Με κάθε λαχνό, ο συμμετέχων γίνεται μέρος μιας εκστρατείας που υπερβαίνει τα όρια της τέχνης, ενισχύοντας την έρευνα, υποστηρίζοντας κοινότητες και αναδεικνύοντας την ανθρωπιστική διάσταση του πολιτισμού.