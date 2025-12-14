25 χρόνια «Γκριντς»: Ο Τζιμ Κάρεϊ αποκαλύπτει τις δυσκολίες των γυρισμάτων - «Ανέπνεα μόνο από το στόμα»

Οι κρίσεις πανικού, τα 20 εκατομμύρια και ο άνθρωπος της CIA.

Η ταινία «Πώς ο Γκριντς έκλεψε τα Χριστούγεννα» του 2000 αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες παραγωγές του Χόλιγουντ. Με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ και σκηνοθεσία του Ρον Χάουαρντ, η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού βιβλίου του Δρ. Σους γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας 346 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κατακτώντας την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office για το έτος 2000. Πίσω από τη γιορτινή λάμψη, ωστόσο, κρυβόταν μια σκοτεινή και βασανιστική εμπειρία για τον πρωταγωνιστή της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία της ταινίας, ο Τζιμ Κάρεϊ συμμετείχε σε προφορική ιστορία του περιοδικού Vulture, αποκαλύπτοντας άγνωστες και σοκαριστικές λεπτομέρειες για την ψυχολογική και σωματική δοκιμασία που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έφτασε στο σημείο να προσφερθεί να επιστρέψει την αμοιβή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων και να αποχωρήσει από την ταινία, εξαιτίας των έντονων κρίσεων πανικού που του προκαλούσε το μακιγιάζ και το κοστούμι του Γκριντς.

getty images

Ο θρυλικός καλλιτέχνης μακιγιάζ Ρικ Μπέικερ, ο οποίος βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη δουλειά του στην ταινία, θυμάται ότι το στούντιο αρχικά ήθελε μια απλοποιημένη προσέγγιση: να βάψουν απλώς τον Κάρεϊ πράσινο. Ο ίδιος, όμως, αντέδρασε έντονα, τονίζοντας πως δεν επρόκειτο για τον «πράσινο Τζιμ Κάρεϊ», αλλά για τον αυθεντικό Γκριντς – έναν χαρακτήρα φαντασίας που απαιτούσε πλήρη μεταμόρφωση. Μετά από έντονες αντιδράσεις και πίεση ακόμα και από τον κινηματογραφικό Τύπο της εποχής, η Universal υποχώρησε.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, είχε τεράστιο κόστος για τον πρωταγωνιστή. Ο Κάρεϊ περιγράφει πως το πρόσωπό του ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει από τη μύτη και να αναγκάζεται να αναπνέει αποκλειστικά από το στόμα. Το κοστούμι ήταν φτιαγμένο από τραχιά τρίχα γιακ που προκαλούσε έντονη φαγούρα, ενώ τα προσθετικά δάχτυλα μήκους 25 εκατοστών τον εμπόδιζαν ακόμη και να αγγίξει το πρόσωπό του. Επιπλέον, φορούσε ειδικούς φακούς επαφής που περιόριζαν δραματικά το οπτικό του πεδίο.

Παρά τις προτάσεις της παραγωγής να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά εφέ για τα πράσινα μάτια του Γκριντς, ο Κάρεϊ επέμεινε να τα υποστεί στην πραγματικότητα, μια επιλογή που –όπως παραδέχεται σήμερα– του προκάλεσε αφόρητο πόνο.

Ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ θυμάται τον ηθοποιό να καταρρέει ανάμεσα στα γυρίσματα, ξαπλωμένος στο πάτωμα και προσπαθώντας να ελέγξει την αναπνοή του με χάρτινες σακούλες. Την πρώτη κιόλας ημέρα, μετά από οκτώ ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ, ο Κάρεϊ δήλωσε έτοιμος να εγκαταλείψει την ταινία.

Η λύση ήρθε με έναν ασυνήθιστο τρόπο: η παραγωγή προσέλαβε έναν ειδικό, τον Ρίτσαρντ Μαρτσίνκο, ο οποίος είχε εμπειρία στην εκπαίδευση στρατιωτικών και πρακτόρων της CIA στην αντοχή σε αιχμαλωσία και βασανιστήρια. Ο ίδιος δίδαξε στον Κάρεϊ τεχνικές για να διαχειρίζεται τις κρίσεις πανικού, από σωματικές κινήσεις μέχρι αλλαγές στο περιβάλλον και έντονες αισθητηριακές διεγέρσεις.

Παρά τις δυσκολίες, ο Τζιμ Κάρεϊ ολοκλήρωσε την ταινία, δημιουργώντας έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της καριέρας του. Σήμερα δηλώνει ότι θα επέστρεφε στον ρόλο μόνο υπό έναν όρο: με τη βοήθεια τεχνολογίας motion capture, χωρίς μακιγιάζ και προσθετικά.