Ποια ήταν η καλύτερη ελληνική ταινία της χρονιάς;

Σε αυτό το επεισόδιο του The Backstory ψάχνουμε ποια ήταν η καλύτερη ελληνική ταινία που είδαμε το 2025

Το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά που ο ελληνικός κινηματογράφος είχε καλές στιγμές είτε με μεγάλες παραγωγές είτε με ανεξάρτητες ταινίες, οι οποίες μας έκαναν να γεμίσουμε τα σινεμά. Έτσι μας γεννήθηκε το εξής ερώτημα: ποια είναι τελικά η ελληνική ταινία της χρονιάς;

Σε αυτό το επεισόδιο του podcast προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, εξετάζοντας όχι μόνο την επιτυχία, αλλά και το αποτύπωμα που άφησε κάθε ταινία στη δημόσια συζήτηση.

