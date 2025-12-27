Ο Τιτανικός στην εποχή της immersive εμπειρίας: Φωτογραφίες από την εμβληματική σκηνή της ταινίας και σύγκρουση με παγόβουνο

Υπάρχουν βέβαια και οι αντιδράσεις

Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Τιτανικού. Οι περισσότεροι, για την ακρίβεια, μέσα από την επιτυχημένη ταινία του Τζέιμς Κάμερον, που κυκλοφόρησε το 1997. Αν και το μοιραίο βράδυ της πρόσκρουσης με το παγόβουνο, στις 14 Απριλίου 1912, που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους παραμένει ένα θλιβερό γεγονός, υπάρχουν τώρα πολλοί που ενδιαφέρονται πραγματικά να ζήσουν εκείνη τη δυσάρεστη εμπειρία.

Άλλωστε, έχοντας όλοι μεγαλώσει με την ταινία, που δεν έχουμε δει μόνο μια φορά, έχουμε την ψευδαίσθηση να θεωρούν την ιστορία του Τιτανικού περισσότερο ως προϊόν μυθοπλασίας, παρά ως μία μαύρη σελίδα της ιστορίας.

Η The Legend of the Titanic: The Immersive Exhibition, είναι μία από τις τρεις εμπειρίες με θέμα τον Τιτανικό, που δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα δωμάτια του Τιτανικού και να τα δουν να γεμίζουν νερό, όπως και τις μεγάλες αίθουσες του πλοίου, μέσα από προβολές που καλύπτουν το πάτωμα, τους τοίχους και την οροφή.

Με την χρήση βίντεο και εικονικής πραγματικότητας, ο κόσμος συρρέει για να ζήσει αυτή την εμπειρία του Τιτανικού, η οποία φυσικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Μάλιστα, στην έκθεση υπάρχουν και σημεία όπου οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν σφυρίχτρες και καρτ ποστάλ που δείχνουν το πλοίο να βυθίζεται.

Επιπλέον, όπως γράφει το BBC, ζευγάρια επιλέγουν να περιμένουν στην ουρά για να αναπαραστήσουν την εμβληματική σκηνή της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και τη Κέιτ Γουίνσλετ στην πλώρη του πλοίου. Άλλοι παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που σκοπός τους είναι να αποφύγουν παγόβουνα, ενώ κάποιοι απλά πίνουν το ποτό τους στο μπαρ.

Τα τμήματα VR, που επιτρέπουν στον κόσμο να περπατήσει στο κατάστρωμα ή ακόμα και να κατέβει με ένα υποβρύχιο στο ναυάγιο, είναι μεταφορικά. Όμως αυτή η εμπειρία με προβολές 360 μοιρών, χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ηδονοβλεπτικό. Παρ΄όλα αυτά, η έκθεση έχει βαθμολογία 4,2 στο TripAdvisor, με τους επισκέπτες να επαινούν την τεχνολογία VR. Η Τζούλι Άκταρ, για παράδειγμα, λέει ότι ένιωσε να «μεταφέρεται σε εκείνο το μοιραίο βράδυ» από την ώρα που πέρασε τις πόρτες. Ως αρνητική κριτική, επισήμανε το γεγονός πως η φωτογραφία της εμβληματικής σκηνής, της φάνηκε εμπορική».

Μία άλλη εμπειρία για τον Τιτανικό, είναι και η Titanic: Echoes from the Past, όπου οι επισκέπτες γίνονται μάρτυρες της σύγκρουσης του πλοίου με το παγόβουνο. Σε αντίθεση με το The Legend of the Titanic, αυτή είναι μια καθαρά εμπειρία VR. Όσοι θέλουν να τη ζήσουν, φορούν κράνος που τους επιτρέπει να βρίσκονται κοντά σε ανώτερα μέλη του πληρώματος, να βαδίσουν στην πλώρη, να ακούσουν τη μουσική της ορχήστρας να κορυφώνεται όσο το πλοίο πλησιάζει στο παγόβουνο και να νιώσουν τη σύγκρουση.

Η άνοδος των immersive εμπειριών

Οι immersive εμπειρίες με καταστροφές, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση το τελευταίο διάστημα. Μόνο το 2025 τα κέρδη ήταν πάνω 114 δισ. δολάρια, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 412 δισ. δολάρια έως το 2030. Τούτου λεχθέντος, οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον όρο «immersive experience» στην πλατφόρμα εκδηλώσεων Eventbrite αυξήθηκαν κατά 83% τον τελευταίο χρόνο.

Όσον αφορά τον Τιτανικό, φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση αφού αντίστοιχες εκθέσεις με immersive εμπειρίες λειτουργούν στο Λος Άντζελες, το Σινσινάτι, το Αμβούργο, τη Σιγκαπούρη, την Κοπεγχάγη και πολλές άλλες πόλεις.

Είναι πολλοί οι επικριτές όμως - ειδικά σε όσες επικεντρώνονται σε καταστροφές. Κυρίως γιατί μετατρέπουν πραγματικές ιστορικές τραγωδίες σε ψυχαγωγία. Είναι και ηθικό το ζήτημα. Ο Καρλ Μπλέικ Γκαρσία, διευθυντής χώρου του Titanic: Echoes from the Past, είπε στο BBC πως αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με το πώς αφηγούνται ιστορίες πραγματικών τραγωδιών. «Δεν είμαι εδώ για να υποβαθμίσω άλλες εμπειρίες, αλλά μπορώ σίγουρα να αναγνωρίσω την ποιότητα όταν τη βλέπω. Μερικές φορές πελάτες μάς λένε “α, θα ήθελα να δω το πλοίο να βυθίζεται”, αλλά βρήκαμε αυτή την ιδέα λίγο άγευστη. Μπορείς να βιώσεις τη σύγκρουση με το παγόβουνο, αλλά δεν πρόκειται να σου δείξουμε το πλοίο να βουλιάζει και εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Απλώς δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε».