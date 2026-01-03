Με το «Heroes» πέφτει η αυλαία της σειράς Stranger Things – Ποιος κρύβεται πίσω από την τελική μουσική επιλογή

Το Stranger Things αποχαιρετά το κοινό του με το «Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι. Η ιδέα για το τραγούδι ανήκε στον Τζο Κίρι.

Με έναν ύμνο γενναιότητας, ελπίδας και προσωρινής νίκης απέναντι στο σκοτάδι επέλεξε να αποχαιρετήσει το κοινό του το Stranger Things. Το εμβληματικό τραγούδι «Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι συνοδεύει τους τίτλους τέλους του τελευταίου επεισοδίου της σειράς, σε μια επιλογή που δεν ήταν τυχαία ούτε αποκλειστικά δημιουργική απόφαση των δημιουργών. Πίσω από αυτήν την καθοριστική μουσική στιγμή βρίσκεται ο Τζο Κίρι, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον αγαπημένο Στιβ Χάρινγκτον.

getty images

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής σκηνής του όγδοου επεισοδίου, το Stranger Things δεν περνά αμέσως στους κλασικούς τίτλους τέλους. Αντίθετα, κάνει μια παύση — σχεδόν τελετουργική. Το Upside Down έχει καταστραφεί, το τελευταίο παιχνίδι Dungeons & Dragons έχει παιχτεί και η ιστορία των παιδιών του Χόκινς φτάνει στο τέλος της. Εκεί ακριβώς ξεκινά το «Heroes», αφήνοντας το τραγούδι να εξελιχθεί ολόκληρο, χωρίς βιασύνη, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η ιδέα για τη χρήση της αυθεντικής εκδοχής του τραγουδιού του Μπόουι προήλθε απευθείας από τον Τζο Κίρι, την ώρα που οι αδελφοί Ντάφερ ολοκλήρωναν το μοντάζ του φινάλε. Όπως αποκάλυψε ο Ρος Ντάφερ σε συνέντευξή του στο Tudum του Netflix, η πρόταση του Κίρι βρήκε άμεση ανταπόκριση. «Μόλις ο Τζο το ανέφερε, καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το σωστό τραγούδι για να κλείσει τη σειρά», ανέφερε. «Με έναν τρόπο, το “Heroes” είναι ο ύμνος του Stranger Things».

Η σύνδεση της σειράς με το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι καινούργια. Στις προηγούμενες σεζόν, η διασκευή του Πίτερ Γκάμπριελ είχε χρησιμοποιηθεί σε καθοριστικές στιγμές, ενισχύοντας το συναισθηματικό βάρος της αφήγησης. Η επιστροφή, όμως, στην αρχική εκδοχή του Μπόουι για το φινάλε λειτουργεί ως ένας συμβολικός κύκλος που κλείνει: από τη διασκευή στην πηγή, από τη νεανική περιπέτεια στην ολοκλήρωση.

Τους τίτλους τέλους συνοδεύει ένα νοσταλγικό animated sequence, σχεδιασμένο ειδικά για το τελευταίο επεισόδιο από το στούντιο Imaginary Forces. Γνωστές εικόνες από το Χόκινς —ποδήλατα, σπίτια, τέρατα, στιγμές φιλίας— εμφανίζονται και εξαφανίζονται πάνω σε κομμάτια χαρτιού, που συγκεντρώνονται τελικά σε ένα φθαρμένο ντοσιέ με τον τίτλο “Stranger Things Players Manual: Fantasy Role Playing Game”. Το κλείσιμό του λειτουργεί σαν ένα τελευταίο, ήσυχο «ευχαριστώ» προς το κοινό.

Η επιλογή του «Heroes» δεν είναι απλώς μια μουσική αναφορά στη δεκαετία του ’80, αλλά μια συναισθηματική δήλωση για τους χαρακτήρες που, έστω «για μια μέρα», έγιναν ήρωες. Όπως και το ίδιο το Stranger Things, το τραγούδι μιλά για τη δύναμη της στιγμής, της φιλίας και της αντίστασης απέναντι στο αναπόφευκτο.

Με όλα τα επεισόδια πλέον διαθέσιμα, το Stranger Things αποχαιρετά το κοινό του όχι με θόρυβο, αλλά με μια μελωδία που κουβαλά μνήμη, συναίσθημα και ιστορία — ακριβώς όπως η σειρά που τη διάλεξε.

Εκτός από την κυκλοφορία των soundtracks σε streaming, το "Stranger Things: Soundtrack, Season 5" θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου σε CD, βινύλιο και κόκκινη κασέτα. Θα υπάρχουν επίσης χρωματιστές εκδόσεις βινυλίου: κόκκινο καπνιστό, που θα πωλείται αποκλειστικά στο Amazon, μπλε καπνιστό, που θα πωλείται αποκλειστικά στο Target, πορτοκαλί μαρμάρινο, που θα πωλείται αποκλειστικά στο Walmart, και κίτρινο μαρμάρινο, που θα πωλείται μέσω του καταστήματος Sony Music.

Ακολουθεί η λίστα των κομματιών της 5ης σεζόν του "Stranger Things":

«Rockin' Robin» - Μάικλ Τζάκσον

«Νομίζω ότι είμαστε μόνοι τώρα» – Tiffany

«Fernando» – ABBA

«Mr. Sandman» - The Chordettes

«Pretty In Pink» - The Psychedelic Furs

«Heroes» – David Bowie

«The Trooper» - Iron Maiden

«Here Comes Your Man» – Pixies

«Sh-Boom» - Οι συγχορδίες

«Oh Yeah» – Yello

«Human Cannonball» - Butthole Surfers

«Heart and Soul» - Floyd Cramer

«Sweet Jane» - Cowboy Junkies

«To Each His Own» (Εμπνευσμένο από την ταινία της Paramount Pictures «To Each His Own») – Freddy Martin & His Orchestra