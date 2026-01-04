37α Βραβεία Palm Springs: Λάμψη, συγκίνηση και το μήνυμα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τον κινηματογράφο

Στην τελετή των βραβείων Palm Springs 2025 ξεχώρισε η ομιλία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κατά την οποία τονίστηκε πως το σινεμά πρέπει να βιώνεται ως συλλογική εμπειρία.

Σε ατμόσφαιρα έντονης κινηματογραφικής προσμονής και με τη σεζόν των Όσκαρ να κορυφώνεται, πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου η τελετή απονομής των Διεθνών Κινηματογραφικών Βραβείων του Palm Springs, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, πολιτικές τοποθετήσεις και απρόσμενες ανατροπές. Η διοργάνωση, που θεωρείται παραδοσιακά βαρόμετρο για την πορεία της οσκαρικής κούρσας, συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ και ανέδειξε το διαρκές ερώτημα για το μέλλον του κινηματογράφου.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς ήταν η Μάιλι Σάιρους, η οποία παρέλαβε το Outstanding Artistic Achievement Award για το πρωτότυπο τραγούδι «Dream as One» από την πολυαναμενόμενη ταινία του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar: Fire and Ash». Η Σάιρους μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη καλλιτεχνικής ανανέωσης και για την επιθυμία της να αναγνωριστεί και στον κινηματογραφικό χώρο, δήλωση που αποκόμισε θερμό χειροκρότημα.

Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχε και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος τιμήθηκε με το Spotlight Award για την ερμηνεία του ως Μάρτι Μάουζερ, του εκκεντρικού φαινομένου του πινγκ-πονγκ, στην ταινία «Marty Supreme» της A24. Παρουσιασμένος από τον σκηνοθέτη και συν-σεναριογράφο Τζος Σάφντι, ο Σαλαμέ μίλησε για το προνόμιο της δημιουργίας, τονίζοντας ότι «το να ξυπνάς υγιής και να μπορείς να φτιάχνεις κάτι για τον κόσμο είναι δώρο». Από το κοινό, η σύντροφός του Κάιλι Τζένερ τον επευφημούσε εμφανώς συγκινημένη.

Συγκλονιστική ήταν και η στιγμή της απονομής του Βραβείου Καριέρας στον Ίθαν Χοκ, από τον Μαχερσάλα Άλι, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στη φιλία του με τον αδικοχαμένο Ρίβερ Φίνιξ. Η διάκριση ήρθε την ίδια ημέρα που ο Χοκ βραβεύτηκε και από την Εθνική Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου ως καλύτερος ηθοποιός για την ταινία «Blue Moon», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιστροφή.

Θερμή υποδοχή έλαβε και η Τζέιν Φόντα, η οποία απένειμε το Vanguard Award στην ταινία «Hamnet» της Κλόε Ζάο, με την πρωταγωνίστρια Τζέσι Μπάκλεϊ να ευχαριστεί τη Φόντα για τη διαχρονική της δράση και τον ακτιβισμό της.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ομιλία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος αποκάλυψε ότι πρόσφατα έχασε τον μεγαλύτερο αδελφό του, μιλώντας για τη δύναμη της αγάπης ως στοιχείο επιβίωσης και δημιουργίας.

Η μεγαλύτερη ανατροπή της βραδιάς αφορούσε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος δεν κατάφερε να παρευρεθεί για να παραλάβει το Desert Palm Achievement Award για την ταινία «One Battle After Another», λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Σε προηχογραφημένο μήνυμα, ο ηθοποιός έστειλε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της κινηματογραφικής εμπειρίας:

«Όχι περιεχόμενο, αλλά κινηματογράφος», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής θέασης σε σκοτεινές αίθουσες και την ανάγκη προστασίας των πρωτότυπων ταινιών.

Η Αμάντα Σέιφριντ, επίσης τιμώμενη με Desert Palm Award, τον ευχαρίστησε δημόσια για την έμπνευση που της προσέφερε στην πορεία της. Η βραδιά περιλάμβανε ακόμη τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners», του Άνταμ Σάντλερ με το Chairman’s Award και έκλεισε με την Κέιτ Χάντσον, η οποία τιμήθηκε με το Icon Award για το «Song Sung Blue».

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, που διαρκεί έως τις 12 Ιανουαρίου, φιλοξενεί φέτος 168 ταινίες από 72 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις σημαντικότερες στάσεις πριν από τα Όσκαρ — όχι απλώς ως γιορτή διασημοτήτων, αλλά ως υπεράσπιση του ίδιου του κινηματογράφου.