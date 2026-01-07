Η Κρίστεν Στιούαρτ θέλει να σκηνοθετήσει το remake του Twilight

Δεν αποκλείει η Κρίστεν Στιούαρτ το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο franchise που εκτόξευσε την καριέρα της, αν συμβεί βέβαια ένα remake

Η Κρίστεν Στιούαρτ πρωταγωνίστησε στη τριλογία του Twilight, βασισμένη στη δημοφιλή σειρά μυθιστορημάτων της Στέφανι Μέγιερ, ανοίγοντας νέες πορτές για την καριέρα της. Η ηθοποιός που έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στην ταινία The Chronology of Water, δεν αποκλείει να επιστρέψει στο franchise που την εκτόξευσε.

Σε ερώτηση του Entertainment Tonight, καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, για το αν θα ένιωθε ποτέ την επιθυμία να ξαναπιάσει κάποιο από τα παλαιότερα πρότζεκτ της, όπως το Twilight, από την καρέκλα του σκηνοθέτη, απάντησε θετικά.

Η Κρίστεν Στιούαρτ είπε πως «αν είχαμε έναν τεράστιο προϋπολογισμό και πολλή αγάπη και υποστήριξη, τότε δεν ξέρω, θα μου άρεσε μάλλον να το προσαρμόσω ξανά. Ναι, σίγουρα θα έκανα το ριμέικ. Θα το κάνω, δεσμεύομαι».

Όπως αναφέρει το Deadline, αυτή θα ήταν σίγουρα μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Η επανέκδοση του Twilight από τη Fathom Entertainment, απέφερε 1,55 εκατομμύρια δολάρια στο box office την πρώτη ημέρα. Σε γενικές γραμμές, ολόκληρο το κινηματογραφικό franchise συγκαταλέγεται στις πιο εμπορικά επιτυχημένες ταινίες, με παγκόσμιες εισπράξεις που ξεπερνούν τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, το 2024 ανακοινώθηκε ότι το Netflix ζήτησε σειρά για ένα animated Twilight, βασισμένο στο συνοδευτικό μυθιστόρημα της Στέφανι Μέγιερ του 2020, Midnight Sun, μια αφήγηση των γεγονότων της ιστορίας από την οπτική γωνία του βρικόλακα Έντουαρντ Κάλεν.