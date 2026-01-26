Κίλιαν Μέρφι: Θα είναι τελικά ο Βόλντεμορτ στη σειρά Χάρι Πότερ; Όλα δείχνουν πως ναι

Η αποκάλυψη που έκανε τους θαυμαστές να ξετρελαθούν

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι φήμες ήθελαν τον Κίλιαν Μέρφι να παίρνει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ, από το HBO. Τότε, ο Ρέιφ Φάινς, που υποδύθηκε τον Βόλντεμορτ στις ταινίες, είχε δώσει τις ευλογίες του για να πάρει τη θέση του ο πρωταγωνιστής των Οπενχάιμερ και Peaky Blinders, λέγοντας πως «ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός, αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα ήμουν υπέρ του Κίλιαν, ναι».

Στην πορεία, οι φήμες αυτές διαψεύστηκαν προς απογοήτευσή όλων. Ωστόσο, τώρα, το όνομα του Κίλιαν Μέρφι ήρθε πάλι στο προσκήνιο, ξανά από τον Ρέιφ Φάινς, ο οποίος έδωσε, μάλλον, στεγνά την είδηση για τον ρόλο του Βόλντεμορτ.

Ο ηθοποιός, κατά την παρουσία του στο κόκκινο χαλί για την ταινία «28 Years Later: The Bone Temple», ρωτήθηκε: «ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει τη θέση σας ως Βόλντεμορτ στην επερχόμενη σειρά Χάρι Πότερ;». Ο Ρέιφ Φάινς απάντησε χαρακτηριστικά: «Μου είπαν ότι η θέση έχει ήδη καλυφθεί, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Μια πολύ καλή επιλογή».

Η στιγμή αυτή κυκλοφόρησε στο TikTok από τον λογαριασμό Let’s Talk Film και προφανώς συγκέντρωσε πληθώρα σχολίων. Ο Ρέιφ Φάινς πρόσθεσε επίσης: «Το έχω ήδη πει, νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι πολύ καλός. Νομίζω ότι έχουν ήδη κάνει την επιλογή, σωστά; Εσείς δεν το ξέρετε;».

Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά, ο ηθοποιός δείχνοντας να χάνει τη βεβαιότητά του, στράφηκε προς τους συνεργάτες του λέγοντας: «Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι είχαν ήδη κλείσει τον ρόλο».

Τι ξέρουμε για τη σειρά Χάρι Πότερ

14 χρόνια μετά την προβολή της ταινίας «Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου – Μέρος Β» στους κινηματογράφους, όπου ουσιαστικά έκλεισε και έναν όμορφο κύκλο, και 23 χρόνια από την πρώτη ταινία, ξεκίνησαν το καλοκαίρι τα γυρίσματα για την τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ, του HBO, στα στούντιο Warner Bros - εκεί όπου γυρίστηκαν και οι οκτώ ταινίες. Πόσο έτοιμοι νιώθουμε που θα βυθιστούμε ξανά σε αυτό το μαγικό σύμπαν; Πάρα πολύ.

Όπως ήδη έχει γνωστοποιήσει το HBO, η σειρά θα είναι «μια πιστή μεταφορά των εμβληματικών βιβλίων», ενώ θα έχει περισσότερο χώρο για να αναπτύξει πλοκές των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς των ταινιών. Για την ακρίβεια, καθένα από τα επτά βιβλία του Χάρι Πότερ θα αποτελεί ξεχωριστή σεζόν.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη φωτογραφία του Χάρι Πότερ, τον ρόλο του οποίου έχει αναλάβει ο Ντόμινικ Μακλάφλιν. Σε αυτήν βλέπουμε τον πρωταγωνιστή μας με τα κλασικά στρογγυλά γυαλιά του και την στολή του Χόγκουαρτς. «Πρωτοετείς, κάντε ένα βήμα μπροστά. Η επίσημη σειρά “Χάρι Πότερ” του HBO, είναι τώρα σε στάδιο παραγωγής» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Την αγαπημένη τριάδα συμπληρώνουν η Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ και ο Αλάσταρ Στάουτ στον ρόλο του Ρον Ουέσλι. Τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν επίσημα τον Μάιο. Υπενθυμίζεται πως το HBO είχε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παιδιά ηλικίας 9 έως 11 ετών το περασμένο φθινόπωρο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 30.000 συμμετοχές.

Instagram / HBO Max

Οι παραγωγοί έδωσαν βαρύτητα στους ηθοποιούς που θα πλαισιώνουν το καστ της τηλεοπτικής μεταφοράς του Χάρι Πότερ, επιλέγοντας τους εξής: Τζον Λίθγκοου στον ρόλο του Ντάμπλντορ, Νικ Φροστ ως Χάγκριντ, Τζάνετ ΜακΤίαρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ και Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ.

Επιπλέον ηθοποιοί που θα απαρτίζουν το καστ είναι και ο Ρόρι Γουίλμοτ που θα υποδυθεί τον Νέβιλ Λονγκμπότομ, ο Έιμος Κίτσον στον ρόλο του Ντάντλι Ντάρσλι, η Λουίζ Μπρίλι ως Μαντάμ Ρολάντα Χουτς, και ο Άντον Λέσερ ως Γκάρικ Ολιβάντερ.