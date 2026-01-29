Χάρλαν Κόμπεν: Ο κυρίαρχος του binge watching στο Netflix

Ποιος κρύβεται πίσω από τα αλλεπάλληλα No 1, που όλοι βλέπουμε ακόμα κι όταν αρνούμαστε να το παραδεχτούμε

Ο Χάρλαν Κόμπεν δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος συγγραφέας, που βρήκε ένα δεύτερο πεδίο δόξας στη μικρή οθόνη. Είναι ο δημιουργός ενός ολόκληρου τηλεοπτικού σύμπαντος, όπου συνηθισμένοι άνθρωποι μπλέκονται σε εξαιρετικά ασυνήθιστες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μένουν για εβδομάδες στα ΤΟΡ 10 του Netflix. Είναι ο χαμηλών τόνων Αμερικανός συγγραφέας, που βρίσκεται πίσω από τηλεοπτικά μυστήρια ευρείας παγκόσμιας κατανάλωσης, τα οποία συνδυάζουν το έγκλημα, τα οικογενειακά τραύματα και τα βαθιά κρυμμένα μυστικά των φαινομενικά γαλήνιων προαστίων με τόσες πολλές ανατροπές, που κάνουν το binge watching αυτονόητο.

