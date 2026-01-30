5 σειρές για να κάνεις binge watching το Σαββατοκύριακο

Αν αυτό το Σαββατοκύριακο προτιμήσεις τη ζεστασιά του σπιτιού, τότε οι ακόλουθες σειρές είναι ιδανικές για να σου κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά

Μία σειρά από το 2019, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τρεις σειρές που επέστρεψαν με νέες σεζόν, είναι οι ιδανικές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Ό,τι πρέπει για να μείνεις σπίτι, να χουχουλιάσεις και να κάνεις binge-watching. Όσο ακόμα μπορείς, δηλαδή, γιατί σε ένα από μήνα από τώρα, θα θέλεις μονίμως να είσαι έξω.

Με το Bridgerton που επέστρεψε για την τέταρτη πολυαναμενόμενη σεζόν του στο Netflix και το The Beauty που συστήθηκε πρόσφατα στους θεατές, μέσω του Disney+, τις ακόλουθες σειρές αξίζει να τις βάλεις στο ραντάρ σου. Με όποια και να ξεκινήσεις, ένα είναι το σίγουρο: θα έχεις την καλύτερη συντροφιά.

5 σειρές για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο

The Virtues

Το Cinobo έφερε στην πλατφόρμα του την δραματική μίνι σειρά, που δημιούργησαν οι Σέιν Μέντοους και Τζακ Θορν. Κυκλοφόρησε το 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποθεώθηκε από κριτικούς και θεατές. Έχει τέσσερα επεισόδια, διάρκειας 43–75 λεπτών, οπότε δεν θα χρειαστεί να δεις τίποτε άλλο. Πραγματικά θα την απολαύσεις, στο εγγυώμαι.

Το The Virtues ακολουθεί τον Τζόζεφ - τον υποδύεται ο Στίβεν Γκράχαμ - έναν άνδρα που παλεύει με τον αλκοολισμό και με ψυχικό τραύμα του παρελθόντος. Όταν η πρώην σύζυγός του φεύγει για την Αυστραλία παίρνοντας μαζί τους τον 9χρονο γιο τους, εκείνος καταρρέει συναισθηματικά και αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ιρλανδία, όπου μεγάλωσε και όπου τον περιμένουν καταπιεσμένες παιδικές μνήμες από ένα κακοποιητικό ίδρυμα. Είναι βαριά σειρά, αλλά έχει υπέροχες ερμηνείες.

The Beauty

Η νέα σειρά των Ράιαν Μέρφι και Μάθιου Χόντσον, με πρωταγωνιστή τον Άστον Κούτσερ έγινε διαθέσιμη στο Disney+, με δύο επεισόδια. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα. Εδώ πρωταγωνιστής είναι ο Άστον Κούτσερ, ο οποίος επιστρέφει στην μικρή οθόνη μετά από πολλά χρόνια.

Το The Beauty καταπιάνεται με την εμμονή που έχουμε εμείς οι άνθρωποι με την τελειότητα, ακόμα και αν πρόκειται να ρισκάρουμε την ίδια μας τη ζωή. Θέτει ουσιαστικά το πολύ σημαντικό ερώτημα: Τι θα θυσίαζες για να είσαι τέλειος; Σίγουρα από τις σειρές που αξίζει να ξεκινήσεις.

Bridgerton

Το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν είναι πλέον στο Netflix. Το Brigderton είναι από τις σειρές που έχουν φανατικούς θαυμαστές, ωστόσο η προηγούμενη σεζόν ήταν αρκετά μέτρια - αυτό πιστεύω θα αλλάξει στα νέα επεισόδια. Τέσσερα επεισόδια είναι ό,τι πρέπει για το Σαββατοκύριακο.

Εδώ η ιστορία, εμπνευσμένη από το παραμύθι της Σταχτοπούτας και βασισμένη στο τρίτο βιβλίο της Τζούλια Κουίν, επικεντρώνεται στον αμετανόητο εργένη Μπένεντικτ Μπρίτζερτον και την Σόφι Μπέκετ. Εκείνος ανήκει στην πιο διάσημη οικογένεια της ανώτερης τάξης, ενώ εκείνη είναι το νόθο παιδί ενός Κόμη, που δεν αναγνώρισε ποτέ μεν, αλλά της πρόσφερε ειδική μεταχείριση δε. Το δεύτερο μέρος θα γίνει διαθέσιμο στις 26 Φεβρουαρίου.

The Pitt

Δέκα μήνες μετά το φινάλε της πρώτης σεζόν, το ιατρικό δράμα στο HBO Max επέστρεψε πιο γρήγορα απ’ότι περιμέναμε. Στη δεύτερη σεζόν, η υπόθεση ξεκινά την 4η Ιουλίου, με τα επείγοντα να διαδέχονται το ένα περιστατικό μετά το άλλο: τραυματισμοί από πυροτεχνήματα, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ατυχήματα κ.α. Θα είναι επίσης η πρώτη ημέρα επιστροφής του Φρανκ, μετά από την παραμονή του σε κέντρο αποκατάστασης.

Η πρώτη σεζόν αποτύπωσε τη δεινή κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αμερική, κερδίζοντας τον σεβασμό της ιατρικής κοινότητας για τον τρόπο που ανέδειξε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι - ζητήματα που σπάνια παρουσιάζονται στις πολυάριθμες ιατρικές σειρές της τηλεόρασης.

Tell Me Lies

Το Tell Me Lies είναι από τις πιο εθιστικές σειρές. Αλήθεια. Βασίζεται στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Κάρολα Λόβερινγκ και ουσιαστικά καταπιάνεται με το πόσο τοξικές μπορούν να γίνουν οι σημερινές σχέσεις. Ένα δράμα με plot twists, μυστικά και cliffhangers, που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Η σειρά επέστρεψε στο Disney+ για την τρίτη σεζόν και μέχρι τώρα, έχουν γίνει διαθέσιμα πέντε επεισόδια.

Όσον αφορά την πλοκή της ιστορίας, η Λούσι και ο Στίβεν αναζωπυρώνουν τον ταραχώδη έρωτά τους στην αρχή του εαρινού εξαμήνου στο Baird College. Παρά τις υποσχέσεις τους ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά, τα παλιά λάθη θα βγουν ξανά στην επιφάνεια. Παράλληλα, οι καταστροφικές συνέπειες της προηγούμενης χρονιάς αναγκάζουν τους φίλους της Λούσι και του Στίβεν να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Καθώς τα σκάνδαλα και τα μυστικά οξύνονται, οι αδυσώπητες συνέπειες απειλούν τη Λούσι και όλους όσους βρίσκονται στον κύκλο της.