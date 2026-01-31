Το «Fast & Furious» επιστρέφει - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας

Η Universal σε επίσημη ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι η νέα ταινία θα έχει τον τίτλο Fast Forever και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2028.

Μετά από αρκετή αναμονή και καθυστερήσεις, η πολυαναμενόμενη συνέχεια της θρυλικής σειράς ταινιών Fast & Furious απέκτησε επιτέλους επίσημο τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας. Η Universal Pictures επιβεβαίωσε ότι το επόμενο κεφάλαιο της δράσης θα λέγεται Fast Forever και θα βγει στις αίθουσες στις 17 Μαρτίου 2028, πέντε ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του Fast X το 2023.

Η ανακοίνωση ήρθε από τον Βιν Ντίζελ, τον σταρ της σειράς που ενσαρκώνει από την πρώτη ταινία τον Ντόμινικ Τορέτο, μέσα από μια συγκινητική δημοσίευση στο Instagram. Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία του με τον αείμνηστο συμπρωταγωνιστή του Paul Walker, ο οποίος υποδύθηκε τον Μπράιαν Ο’Κόνερ και θεωρείται από πολλούς η καρδιά του franchise.

Στην ανάρτησή του, ο Ντίζελ έγραψε: «Κανείς δεν είπε ότι ο δρόμος θα ήταν εύκολος… αλλά είναι δικός μας. Ένας δρόμος που μας έχει καθορίσει και έχει γίνει η κληρονομιά μας… Και μια κληρονομιά… διαρκεί για πάντα. 17 Μαρτίου 2028! FAST FOREVER.»

Το Fast Forever αποτελεί την 11η ταινία της κύριας σειράς Fast & Furious — χωρίς να υπολογίζονται τα σπιν-οφ όπως το Hobbs & Shaw — και όπως όλα δείχνουν σηματοδοτεί το τελικό κεφάλαιο της βασικής ιστορίας που ξεκίνησε με την πρωτότυπη ταινία The Fast and the Furious το 2001.

Η παραγωγή του φιλμ είχε προγραμματιστεί αρχικά για κυκλοφορία την άνοιξη του 2025, αλλά καθυστέρησε αρκετές φορές μέχρι να οριστικοποιηθεί η καινούρια ημερομηνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις για την ομάδα παραγωγής, τον σκηνοθέτη, ή το πλήρες καστ της ταινίας, αν και είναι πιθανό πολλοί από τους βασικούς χαρακτήρες που εμφανίστηκαν στο Fast X να επιστρέψουν.

Η σειρά Fast & Furious έχει εξελιχθεί από μια απλή κινηματογραφική ιστορία για παράνομους αγώνες δρόμου σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο με εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία: με συνολικές εισπράξεις άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, αποτελεί μία από τις πιο κερδοφόρες σειρές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η νέα ταινία αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη «κληρονομιά» και στην «οικογένεια» — δύο από τα κεντρικά θέματα που χαρακτηρίζουν τη σειρά — με τον Diesel να δηλώνει επανειλημμένα ότι αυτό το τελευταίο κεφάλαιο θα συνδέει το παρελθόν με το μέλλον των χαρακτήρων και των σχέσεων που έχουν χτίσει οι φαν εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά είναι το πώς θα επανεμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη ο χαρακτήρας του Μπράιαν Ο’Κόνερ, μετά τον θάνατο του Walker το 2013, καθώς και η πιθανή επιστροφή άλλων αγαπημένων χαρακτήρων όπως οι Letty, Roman, Tej, Hobbs και άλλοι.

Καθώς οι λεπτομέρειες της πλοκής και το πλήρες καστ αναμένονται να αποκαλυφθούν σταδιακά, οι φανς της σειράς μπορούν πλέον να έχουν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό τους: στις 17 Μαρτίου 2028, η οικογένεια του Fast & Furious επιστρέφει για την τελευταία της μεγάλη κούρσα στη μεγάλη οθόνη.