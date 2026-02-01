Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα ψηφίστηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για το 2025

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχθηκε ως η καλύτερη παγκοσμίως για το 2025 από την πλατφόρμα Street Art Cities.

Μια τοιχογραφία αφιερωμένη στη θρυλική υψίφωνο Μαρία Κάλλας, που κοσμεί έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, ψηφίστηκε ως η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 από τη διεθνή πλατφόρμα Street Art Cities, χαρίζοντας μια σπουδαία διάκριση όχι μόνο στον δημιουργό της αλλά και στην ελληνική street art σκηνή.

Η τοιχογραφία, που βρίσκεται στην οδό Αριστομένους στο κέντρο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας και καλύπτει την πρόσοψη ενός πολυώροφου κτιρίου, δημιουργήθηκε από τον εικαστικό Κλεομένη Κωστόπουλο, μετά από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της δημόσιας τέχνης.

Το έργο, με τίτλο «Kalamata», αποτυπώνει μια γυναικεία φιγούρα εμπνευσμένη από την Κάλλας, περιτριγυρισμένη από φυσικά στοιχεία όπως κλαδιά, πουλιά και φρούτα, που συμβολίζουν αρμονία, αναγέννηση και τη βαθιά σύνδεση των ανθρώπων με τη γη της Μεσσηνίας. Αν και παραπέμπει στη διάσημη τραγουδίστρια, ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει τονίσει πως «αυτό δεν είναι πορτρέτο της Κάλλας. Είναι πορτρέτο της Καλαμάτας», δίνοντας έμφαση στην τοπική ταυτότητα και στη σύνδεση της πόλης με τον πολιτισμό.

Το Street Art Cities είναι μια διεθνής πλατφόρμα που καταγράφει και προωθεί τη street art με περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε σχεδόν 1.918 πόλεις παγκοσμίως, επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίζουν έργα τέχνης δρόμου εύκολα στις πόλεις τους και να ψηφίζουν για αυτά. Η διάκριση της τοιχογραφίας της Κάλλας ως η κορυφαία για το 2025 είναι αποτέλεσμα της διεθνούς στήριξης και συμμετοχής κοινού που ψήφισε, κοινοποίησε και αναγνώρισε το έργο.

Με την ανακοίνωση της βράβευσης, ο Κλεομένης Κωστόπουλος εξέφρασε τη συγκίνησή του και την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που έλαβε, περιγράφοντας τη διάκριση ως συλλογική επιτυχία. «Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού», είπε σχετικά, ευχαριστώντας τόσο την πλατφόρμα όσο και όλους όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία και προώθησαν το έργο.

Η τοιχογραφία έχει ήδη γίνει ένα πολιτιστικό ορόσημο για την πόλη, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που την αναζητούν ως σημείο καλλιτεχνικής αναφοράς. Η επιλογή της Μαρία Κάλλας, μια από τις σπουδαιότερες μορφές της όπερας διεθνώς, αντικατοπτρίζει την επιδίωξη να συνδεθεί η τοπική κοινωνία με παγκόσμια πολιτιστικά σύμβολα, δημιουργώντας μια σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα που ξεπερνά τα σύνορα.

Η τελική πεντάδα της καλύτερης τοιχογραφίας

KLE – Kalamata, Greece

Pijanista, Deep reflection - Belgrado, Serbia

Murfin – Niños perdidos I Fuenlabrada, Spain

Sfhir – Fireman, Alcala de Henares, Spain

Patrícia Mariano – Calypso, Lisbon, Portugal