Είναι ιδέα μου ή η 4η σεζόν του Bridgerton έχει όλα τα φόντα για να γίνει η καλύτερη μέχρι στιγμής;

Το Bridgerton επέστρεψε με νέα επεισόδια και ευτυχώς προκάλεσε ευχάριστα συναισθήματα

Το Bridgerton έχει εδραιώσει, πλέον, τη θέση του στο Netflix. Και δικαίως, αν με ρωτάτε. Δεν υπόσχεται δράση και σασπένς, αλλά μια ευχάριστη αποφόρτιση από την καθημερινότητα, με μη ρεαλιστικά love stories και μαγικά πλάνα από την αγγλική ύπαιθρο και το Λονδίνο. Κοστούμια, φορέματα, κουτσομπολιά, απαγορευμένοι έρωτες υπερπολυτελή σπίτια - όλα είναι κατάλληλα για να περάσουμε τον χρόνο μας χωρίς καμία αρνητική σκέψη. Κάτι που έχουμε ανάγκη.

Μετά από δύο χρόνια αναμονής, το Bridgerton επέστρεψε στη βάση του με τέσσερα επεισόδια να γίνονται διαθέσιμα. Τα επόμενα τέσσερα θα κυκλοφορήσουν στις 26 Φεβρουαρίου. Η τέταρτη σεζόν της σειράς που βασίζεται στα βιβλία της Τζούλια Κουίν και που απογοήτευσε τους θεατές με την προηγούμενη σεζόν με το ανιαρό ειδύλλιο της Πενέλοπι και του Κόλιν, ήρθε τώρα να πάρει τη ρεβάνς.

Η Γέριν Χα κουβαλά την 4η σεζόν του Bridgerton στις πλάτες της

Η ιστορία του Bridgerton ρίχνει τον προβολέα στον δεύτερο γιο της οικογένειας Μπρίτζερτον, τον αμετανόητο και ανώριμο εργένη, Μπένεντικτ. Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του τον κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αδέρφια του, με τον ίδιο να προτιμά την ανεξαρτησία του, να δίνει χώρο στην καλλιτεχνική του φύση και να επιλέγει να ακολουθήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες.

Είναι ευρέως γνωστό πως η τέταρτη σεζόν προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της Σταχτοπούτας, με τον Μπένεντικτ να γοητεύεται από τη γυναίκα με το ασημί φόρεμα, που δεν μαθαίνει ποτέ την ταυτότητά της. Όταν οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 12, εκείνη εξαφανίζεται από τον χορό μασκέ, για να γυρίσει στην δική της πραγματικότητα. Η Σόφι Μπέκετ, που ζει το παραμύθι για λίγες ώρες, είναι το νόθο παιδί ενός Κόμη και υπηρέτρια της μητριάς και των δύο παιδιών της. Ωστόσο, κάποια χρόνια αργότερα, όταν οι δυο τους συναντιούνται ξανά, ο Μπένεντικτ δεν γνωρίζει πως η Σόφι είναι η γυναίκα που αναζητά απελπισμένος.

Instagram / bridgertonnetflix

Αν και η ιστορία είναι γνώριμη και χωρίς πρωτοτυπία, τα πρώτα τέσσερα επεισόδια καταφέρνουν να κρατήσουν το ενδιαφέρον, παρά και τον αργό τους ρυθμό. Μεγάλο μέρος ευθύνης έχει η Γέριν Χα, η οποία είναι εξαιρετική στον ρόλο της Σόφι ως μια νεαρή κοπέλα με ειλικρίνεια και οξυδέρκεια, αποφασισμένη να διεκδικήσει έστω και την ελάχιστη ευτυχία σε μια κοινωνία που τη έχει καταστήσει αόρατη. Είναι η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν και πραγματικά κουβαλά τα τέσσερα επεισόδια στις πλάτες της - πιστεύω και για όλη τη σεζόν, αλλά θα δούμε.

Είναι αρκετά τα στοιχεία που κάνουν αυτή τη σεζόν, μία από τις καλύτερες. Βλέπουμε τη σημασία της γυναικείας φιλίας, την σεξουαλική ανάγκη των γυναικών, αλλά και το βάθος που δίνεται σε ένα βαθιά ριζωμένο ταμπού. Έχει πολύ ενδιαφέρον, επίσης, το ότι βλέπουμε τόσο την ανώτερη κοινωνική τάξη, όσο και την κατώτατη. Μπαίνουμε ουσιαστικά στον κόσμο τους, που είναι γεμάτος δυσκολίες, αλλά και χαρές.

Το πρώτο μέρος του Bridgerton κάνει καλά τη δουλειά του, δίνοντας μια γεύση από τον ερωτισμό του Μπένεντικτ και της Σόφι στο φινάλε του τέταρτου επεισοδίου. Αυτό δείχνει πως ξέρει πολύ καλά πώς να κρατήσει “ζεστούς” τους θεατές. Μέχρι τώρα, έχει τα φόντα να γίνει μία από τις καλύτερες σεζόν, μένει να δούμε αν θα το καταφέρει με τη συνέχεια.