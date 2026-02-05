Η Μπλερ Γουόλντορφ του Gossip Girl, επιστρέφει με σίκουελ novel - Η ιστορία τοποθετείται 20 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς

Και ποιος ξέρει, ίσως να δούμε και την τηλεοπτική μεταφορά του, η οποία σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον

Η Μπλερ Γουόλντορφ, ο χαρακτήρας που αγαπήσαμε στην επιτυχημένη σειρά Gossip Girl, ήταν από τις αγαπημένες μας ηρωίδες. Όχι από την αρχή, αλλά στην πορεία. Τόσο εκείνη, όσο και ο Τσακ Μπας, εξελίχθηκαν πολύ όμορφα και ώριμα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Και απ’ότι φαίνεται, οι έξι σεζόν δεν ήταν αρκετές για να ειπωθούν όλα για την Μπλερ.

Όπως έγραψε αποκλειστικά το Deadline, 14 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, ετοιμάζεται ένα σίκουελ novel, αφιερωμένο στην Μπλερ και γραμμένο από την δημιουργό της σειράς, Σέσιλι βον Ζιγκεσάρ. Το μυθιστόρημα τοποθετείται χρονικά 20 χρόνια μετά τα γεγονότα της σειράς, με την ηρωίδα μας να είναι πλέον 40 χρονών.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν προς το παρόν απόρρητες, το βιβλίο αναμένεται να ακολουθεί την πρώην κοινωνική περσόνα της Νέας Υόρκης, καθώς επιστρέφει στο Μανχάταν με στόχο να επανακτήσει την κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας του Upper East Side.

Η Alloy Entertainment διατηρεί τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά δικαιώματα του νέου μυθιστορήματος, ακολουθώντας το πάγιο επιχειρηματικό της μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο παραχωρούνται στους εκδότες αποκλειστικά τα εκδοτικά δικαιώματα, ενώ τα υπόλοιπα δικαιώματα παραμένουν στην εταιρεία. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για ενδεχόμενη τηλεοπτική μεταφορά, το project αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τον χώρο της τηλεόρασης.

Το αρχικό μυθιστόρημα Gossip Girl, που κυκλοφόρησε το 2002, ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις, μεταφράστηκε σε 25 γλώσσες και παρέμεινε στη λίστα των best sellers των New York Times για περισσότερες από 100 εβδομάδες. Το 2007, η Alloy μετέφερε το βιβλίο στη μικρή οθόνη με την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά έξι σεζόν, σε συνεργασία με τους δημιουργούς και showrunners Josh Schwartz και Stephanie Savage και τη Warner Bros. Television. Το franchise εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, οδηγώντας και σε μια δίσεζον αναβίωση στο HBO Max το 2021.

Η Alloy Entertainment έχει υπογράψει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες μεταφοράς βιβλίων σε τηλεοπτικές σειρές, όπως τα The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, The 100 και You. Αυτή την περίοδο, η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής της οκτά επεισοδίων σειράς The Probability of Miracles για την Amazon, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή της ταινίας του Netflix In a Holidaze, με πρωταγωνιστές τη Maddie Ziegler και τον Rob Lowe.

Η κυκλοφορία του μυθιστορήματος για την Μπλερ Γουόλντορφ έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027.