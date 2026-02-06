Η Οδύσσεια μιας μαύρης Ωραίας Ελένης και το πόσο στ’ αλήθεια ρατσιστές (δεν) είμαστε

Το όλο θέμα για την μαύρη Ωραία Ελένη ξεκίνησε από μια ψεύτικη φωτογραφία της Νιόνγκο με χλαμύδα -επεξεργασμένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ο νέος “Ομηρικός πόλεμος”, που ξέσπασε τις τελευταίες μέρες με «μήλον της Έριδος» όχι ένα γεγονός, αλλά την απλή πιθανότητα να ερμηνεύσει στο σινεμά την Ωραία Ελένη η Κενυάτισσα ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο, καταδεικνύει ότι ακόμα και μια fake σπίθα φτάνει για να πυροδοτηθεί η φωτιά. Και φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ερώτημα: πόσο στ’ αλήθεια ρατσιστές (δεν) είμαστε;

Το όλο θέμα ξεκίνησε από μια ψεύτικη φωτογραφία της Νιόνγκο με χλαμύδα -επεξεργασμένη από την ΑΙ- που θεωρήθηκε ως ένδειξη ότι η Κενυάτισσα ηθοποιός θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη στην πολυσυζητημένη κινηματογραφική “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πραγματικότητα ή ηθικός πανικός'

Η πιθανότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ νέες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι μάλλον υποδύεται άλλο ρόλο. Άρα δεν έχουμε ένα γεγονός, μια δράση που προκαλεί αντίδραση. Και μόνο μια φήμη, όμως, αρκεί για να φέρει όχι απλώς γενικευμένες οργισμένες αντιδράσεις, αλλά ακόμα και ρητορικές μίσους περί συστημικού ρατσισμού εναντίον των λευκών και σχεδίου διαγραφής της λευκής ταυτότητας από τη woke κουλτούρα -που επικροτούνται με δεκάδες like στα social media.

