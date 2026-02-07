“Ο Διάβολος φοράει Prada 2”: Αδιανόητο ρεκόρ για το δεύτερο trailer - Μπήκε στα 10 πιο επιτυχημένα όλων των εποχών

Ήδη πολλοί υποστηρίζουν πως το σίκουελ θα ξεπεράσει σε έσοδα την πρώτη ταινία

Αν και διανύουμε την εποχή των σίκουελ, είναι λίγα εκείνα που πραγματικά καταγράφουν επιτυχία - για την ακρίβεια πολλά εξ αυτών προκαλούν τεράστια απογοήτευση. Όμως, η επιστροφή της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» φαίνεται πως θα μπει στη λίστα της πρώτης κατηγορίας, αν κρίνουμε από το αδιανόητο ρεκόρ που κατέγραψε το δεύτερο trailer.

Αν και η προσμονή ήταν φανερή και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, είναι ξεκάθαρο πως ο κόσμος νιώθει τη νοσταλγία και ανυπομονεί να δει ξανά τους κεντρικούς χαρακτήρες και το πώς προχώρησε η ζωή τους, 20 χρόνια αργότερα.

Το πρώτο trailer της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είχε ήδη καταρρίψει ένα ρεκόρ, με 181,5 εκατομμύρια προβολές, ωστόσο το δεύτερο δεν το ξεπέρασε απλά, μπήκε και στην πρώτη δεκάδα των πιο επιτυχημένων τρέιλερ όλων των εποχών παγκοσμίως στις πρώτες 24 ώρες - μία λίστα που συνήθως κυριαρχούν οι παραγωγές υπερηρώων. Μεταξύ των εξαιρέσεων είναι τα Transformers: Rise of the Beasts και το ριμέικ του The Lion King, που συγκέντρωσαν 238 εκατομμύρια και 224,6 εκατομμύρια προβολές, αντίστοιχα.

Το δεύτερο trailer του σίκουελ κατέγραψε 222 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες (αριθμός που συγκεντρώνεται από όλες τις πλατφόρμες), με το Dark Horizons να γράφει πως πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ για το στούντιο. Ο επίσημος λογαριασμός της 20th Century Studios στο X, έκανε σχετική ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως αυτή είναι μια «πρωτοποριακή» ανταπόκριση του κόσμου.

«222.000.000 προβολές σε 24 ώρες; Πρωτοποριακό. Κυριολεκτικά. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το τρέιλερ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» το πιο προβεβλημένο τρέιλερ όλων των εποχών για την 20th Century Studios».

222,000,000 trailer views in 24hrs? Groundbreaking. Literally.



Thank you for making The Devil Wears Prada 2 the most viewed 20th Century Studios trailer of all time. pic.twitter.com/aa1n8gPiE8 — 20th Century Studios (@20thcentury) February 4, 2026

Φυσικά, αυτό το μεγάλο κύμα ενδιαφέροντος, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εμπορική πορεία της ταινίας, η οποία αναμένεται να πάει καλά, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα φέρει τα αναμενόμενα έσοδα. Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν πως το σίκουελ θα καταγράψει περισσότερα έσοδα από την πρώτη ταινία, που απέφερε 326,7 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως και να ‘χει, η επιστροφή εμβληματικών προσώπων -Μέριλ Στριπ, Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι - είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το σίκουελ «Ο Διάβολος φοράει Prada» μπορεί να γίνει μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς.

Πάντως, η επιτυχία του trailer δείχνει πως ως θεατές εκτιμούμε τις ιστορίες που εξελίσσονται μαζί μας, με χαρακτήρες που αντανακλούν τις προσωπικές μας εμπειρίες, τις καριέρες, τις φιλοδοξίες και τις απογοητεύσεις μας. Η νοσταλγία ενισχύεται όταν συνοδεύεται από αναγνωρίσιμα συναισθήματα, όχι μόνο από αναμνήσεις μιας παλιάς ταινίας.