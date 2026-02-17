4 από τις ωραιότερες ταινίες που συμμετείχε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους και καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, συμμετέχοντας σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές. Κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως βασανισμένος και αλκοολικός τραγουδιστής της country στην ταινία του 1983 «Tender Mercies», ενώ βρέθηκε υποψήφιος άλλες επτά φορές - 4 για Α’ ανδρικό και 3 για Β’ Ανδρικό ρόλο.

Ο ηθοποιός πέθανε στα 95 του έτη χθες, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες. Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν εξαιρετικός στους σύνθετους, ιδιόμορφους και δύσκολους χαρακτήρες, με ελαττώματα και εσωτερικούς συγκρούσεις. Έδινε βαρύτητα και αυθεντικότητα στους ρόλους του και αυτό ήταν που τον καθιέρωσε στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ άφησε το στίγμα του στην μεγάλη οθόνη, με ταινίες που θα μείνουν αξέχαστες. Κάποιες εξ αυτών είναι και οι ακόλουθες:

The Godfather και The Godfather ΙΙ

Πρόκειται για δύο από τις καλύτερες ταινίες που έγιναν ποτέ, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν πρώτες στη λίστα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι εξαιρετικό στις ταινίες του του Φράνσις Φορντ Κόπολα, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της ερμηνείας του Ρόμπερτ Ντιβάλ ως Τομ Χέιγκεν - του θετού αδερφού των Κορλεόνε. Το αξιοσημείωτο είναι πως ανάμεσα σε κορυφαίους ηθοποιούς, Μάρλον Μπράντο, Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέιμς Κάαν, η “ήσυχη” ερμηνεία του Ρόμπερτ Ντιβάλ είναι το ίδιο μαγνητική.

To Kill a Mockingbird

Από τις πιο υπέροχες ταινίες που συμμετείχε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, είναι και το «To Kill a Mockingbird», το οποίο βασίζεται στο εξίσου υπέροχο και σπάνιας αξίας μυθιστόρημα «Όταν Σκοτώνουν τα Κοτσύφια», της Χάρπερ Λι. Ένα έργο για τον ρατσισμό, που μέχρι σήμερα, παραμένει επίκαιρο. Η ταινία κυκλοφόρησε το το 1962 και απέσπασε τρία βραβεία Όσκαρ, 2 BAFTA και φυσικά διθυραμβικές κριτικές.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ υποδύθηκε τον μυστηριώδη γείτονα Μπου Ράντλεϊ, έναν εσωστρεφή άνδρα που ζει εντελώς απομονωμένος. Ένα πέπλο μυστηρίου πλανάται γύρω του, με αποτέλεσμα να γίνει αντικείμενο διάφορων φημών και τα παιδιά της γειτονιάς να τον φοβούνται. Αν και ο ηθοποιός δεν είχε καθόλου λόγια, κατάφερε με τις εκφράσεις του να δώσει το κατάλληλο βάθος στον ρόλο.

Tender Mercies

Η ταινία που του χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, είναι αναμφίβολα από τις καλύτερες του Ρόμπερτ Ντιβάλ, ως προς την ερμηνεία. Εδώ υποδύεται έναν τραγουδιστή της country, του οποίου η ζωή και η καριέρα έχουν καταστραφεί από τον αλκοολισμό και τις λάθος επιλογές του. Μέχρι που γνωρίζει μια γυναίκα και καταφέρνει να χτίσει ξανά τη ζωή του από το μηδέν. Το Tender Mercies είναι μια σπαρακτική ταινία, που χαρίζει ταυτόχρονα έμπνευση.

Apocalypse Now

Αν και ο Ρόμπερτ Ντιβάλ δεν έχει πολύ χρόνο στο αριστούργημα του Φράνσις Φορντ Κόπολα, αξιοποιεί πλήρως την παρουσία του ως ο σέρφερ-μανιακός αντισυνταγματάρχης Μπιλ Κίλγκορ. Ο ηθοποιός γι’ αυτόν τον ρόλο κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ ανδρικού, γεγονός που εκείνη την εποχή δεν προκάλεσε καμία έκπληξη.