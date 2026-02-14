4 αντισυμβατικές ρομαντικές ταινίες για να δεις απόψε

Ό,τι πρέπει για σήμερα

Ο έρωτας είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη βιομηχανία του θεάματος. Έχει εμπνεύσει και έχει δημιουργήσει iconic ταινίες, που μέχρι σήμερα μνημονεύουμε. Αν λόγω της ημέρας, οι περισσότεροι θα δείτε τις καλύτερες rom-com που έχουν περάσει από την μεγάλη και μικρή οθόνη, εγώ θα προτείνω εκείνες που έχουν το ρομαντικό στοιχείο, αλλά αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Ξεφεύγουν από το κλασικό «αγόρι ερωτεύεται κορίτσι» και το happy ending και αφηγούνται περισσότερο τις δυσκολίες σε μία σχέση. Γιατί ο ερώτας δεν είναι μόνο αγάπες και λουλούδια, αλλά πολλά περισσότερα - και συνήθως καταστροφικά.

Και μιας και έκανα λόγο για καταστροφικές συνέπειες, αν σήμερα έχεις τη διάθεση να πας κινηματογράφο, τότε σου προτείνω με κλειστά μάτια τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Ακόμα και αν έχει διχάσει ως ταινία, αξίζει να δεις τη νέα προσέγγιση της Έμεραλντ Φένελ και τη χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Είναι από αυτές τις ταινίες που θα μνημονεύουμε πάντα. Να σημειωθεί, επίσης, πως βρισκόταν στη λίστα με τις 10 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τους New York Times. Το ρομαντικό, ευρηματικό και παράξενο Eternal Sunshine of the Spotless Mind, σε σκηνοθεσία Μισέλ Γκοντρί, τονίζει κάτι σημαντικό: το πόσο πολύ μας διαμορφώνουν οι αναμνήσεις, ακόμα και οι επώδυνες. Κυρίως αυτές.

Στην ταινία του 2004, η Κέιτ Γουίνσλετ και ο Τζιμ Κάρεϊ υποδύονται ένα ζευγάρι που όταν χωρίζει, αποφασίζει να διαγράψει τις αναμνήσεις της σχέσης του. Αντί για μια συνηθισμένη αγάπη, με happy end, βλέπουμε την απώλεια και τις δυσκολίες σε μία σχέση, που και αυτά είναι στοιχεία ενός μεγάλου έρωτα.

Blue Valentine

Η δραματική ταινία του Ντέρεκ Σιανφράνς με πρωταγωνιστές τους Μισέλ Γουίλιαμς (από τις καλύτερες ταινίες της) και Ράιαν Γκόσλινγκ, ακολουθεί την ιστορία του Ντιν και της Σίντι, σε δύο χρονικές στιγμές: την αρχή της σχέσης τους, που ξεκίνησε με πάθος και έρωτα, και τα τελευταία στάδια του γάμου τους. Το Blue Valentine δίνει μια ρεαλιστική ματιά στις σχέσεις, που το κάνει μοναδικό και υπέροχο ταυτόχρονα.

Δεν έχουμε μια ρομαντική και απαγορευμένη ιστορία, από αυτές που ο περισσότερος κόσμος θέλει να ζήσει και που πολλές φορές δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, αλλά μια ιστορία που αναφέρεται στις προσδοκίες που δεν εκπληρώνονται και στη φθορά που έρχεται σε μία σχέση - ακόμα και όταν υπάρχουν δυνατά συναισθήματα. Η σκηνή όπου οι δύο τους συζητούν για το παρελθόν και την αδυναμία τους να συνεχίσουν μαζί είναι σπαρακτική και δείχνει την αλήθεια πίσω από τη ρομαντική φαντασίωση.

500 Days of Summer

Από τις πολύ αγαπημένες ταινίες είναι και αυτή του 2009. Το 500 Days of Summer αφηγείται τη σχέση του Τομ και της Σάμερ σε 500 ημέρες, μέσα από αναδρομές. Βλέπουμε τις όμορφες στιγμές τους, αλλά και τα λάθη τους. Ουσιαστικά, δεν έχει την κλασική αφήγηση «αγόρι ερωτεύεται κορίτσι και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα», αλλά παρουσιάζει την αγάπη όπως είναι στην πραγματική ζωή: αβέβαιη, με χαρούμενες στιγμές, με κλάμματα και ούτω καθεξής.

Η ταινία δεν σε κάνει να ονειρεύεσαι τέλειες σχέσεις, αλλά σε κάνει να καταλάβεις τη χαρά, τον πόνο και την ωρίμανση που έρχεται μέσα από την αγάπη. Είναι ό,τι πρέπει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μιας και οι υψηλές προσδοκίες που χτίζουμε όλοι στο κεφάλι μας, δεν ωφελούν σε τίποτα.

Before Sunrise

Είναι από αυτές τις ταινίες που δείχνουν πως η σύνδεση δύο ανθρώπων έρχεται μέσα από συζητήσεις. Μιας και λείπει από τη σύγχρονη κοινωνία η επικοινωνία, το Before Sunrise είναι ιδανικό για να θυμηθούμε πόσο σημαντικό ρόλο έχει σε μια γνωριμία και μία σχέση.

Εδώ η υπόθεση ακολουθεί τον Τζέσι και τη Σελίν, που συναντιούνται σε ένα τρένο και περνούν μία νύχτα στη Βιέννη, συζητώντας για τη ζωή, τον έρωτα, και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Δεν έχουμε κάποιο δράμα εδώ, αντίθετα, βλέπουμε πώς μια σύντομη γνωριμία μπορεί να είναι τόσο έντονα ρομαντική όσο και αληθινή.