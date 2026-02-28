Έμμα Στόουν: Πρωταγωνίστρια στη νέα rom-com που σκηνοθετεί ο σύζυγό της

Στην νέα αυτή παραγωγή υψηλού επιπέδου από τη Universal και τη Fruit Tree θα βρίσκεται στο πλευρό της ο ηθοποιός Κρις Πάιν.

Η Έμμα Στόουν, δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια φρέσκια ρομαντική κωμωδία που σκηνοθετεί ο σύζυγός της Ντέιβιντ ΜακΚάρι, με τον Κρις Πάιν να συμπρωταγωνιστεί δίπλα της. Η ταινία «The Catch» της Universal Pictures κερδίζει όλο και μεγαλύτερη προσοχή, σηματοδοτώντας την επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ταλαντούχα ηθοποιό μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της.

Η είδηση ότι ο Κρις Πάιν, γνωστός από τη σειρά «Star Trek» και πρόσφατες κριτικές επιτυχίες όπως η «Carousel» που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Sundance, διαπραγματεύεται ενεργά τον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο στη «The Catch» έσκασε ως βόμβα στον χώρο του Χόλιγουντ. Πηγές από το Deadline αποκαλύπτουν ότι ο Πάιν κέρδισε τον ρόλο μετά από σειρά συναντήσεων με στελέχη και παραγωγούς, ξεπερνώντας αρκετούς ανταγωνιστές που έσπευσαν όταν μαθεύτηκε η εμπλοκή της Στόουν.

Ο Ντέιβιντ ΜακΚάρι, σύζυγος της Στόουν και έμπειρος σκηνοθέτης μουσικών βίντεο και τηλεοπτικών projects, αναλαμβάνει τα ηνία της ταινίας για πρώτη φορά σε μεγάλη οθόνη με τέτοια δυναμική. Το σενάριο υπογράφουν οι Πάτρικ Κανγκ και Μάικλ Λέβιν, ενώ η πλοκή παραμένει ακόμα μυστήριο – γνωρίζουμε μόνο ότι πρόκειται για κλασική ρομαντική κωμωδία με δύο κεντρικούς χαρακτήρες που υπόσχεται χιούμορ, ρομάντζο και απροσδόκητες ανατροπές.

Η Έμμα Στόουν, που έλαμψε πρόσφατα σε δραματικούς ρόλους, φαίνεται να επιστρέφει με χαρά στις ρίζες της στις ρομαντικές κομεντί, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα της με cult επιτυχίες όπως το «Easy A» και το «Crazy, Stupid, Love». Το φθινόπωρο εξέταζε πολλά σενάρια, αλλά η «The Catch» την κέρδισε αμέσως, γίνοντας η επόμενη σταθμός της μετά την υποβολή του σεναρίου.

Πίσω από την ταινία κρύβεται μια δυνατή ομάδα παραγωγής. Οι Σον Λέβι και Νταν Λέβιν ηγούνται μέσω της 21 Laps, γνωστής από blockbusters όπως τα «Night at the Museum» και «Stranger Things». Ο Μάικλ Χ. Βέμπερ προστίθεται ως παραγωγός, ενώ η ίδια η Έμμα Στόουν, ο Ντέιβιντ ΜακΚάρι και η Άλι Χέρτινγκ εμπλέκονται μέσω της εταιρείας τους Fruit Tree. Η Universal υπέγραψε συμφωνία πρώτης προτεραιότητας με τη Fruit Tree το 2024, μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο όραμα της Στόουν.

Το στούντιο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις διαπραγματεύσεις με τον Πάιν, αλλά οι φήμες δείχνουν ότι η συμφωνία είναι θέμα ωρών. Από την πλευρά της παραγωγής, ο ανώτερος εκτελεστικός αντιπρόεδρος Έρικ Μπάιερς και η δημιουργική διευθύντρια Ζακλίν Γκαρέλ θα επιβλέπουν το project, εξασφαλίζοντας άψογη εκτέλεση.

Ο Κρις Πάιν, στα 45 του, έρχεται από θετικές κριτικές για την «Carousel», όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Τζένι Σλέιτ και την Κέιτι Σάγκαλ. Εκπροσωπείται από κορυφαίους πράκτορες όπως η CAA και η Brillstein Entertainment Partners, και η συμμετοχή του δίνει στην «The Catch» ένα μείγμα γοητείας και κωμικής timing που ταιριάζει γάντι στη Στόουν.

Για την Έμμα Στόουν, αυτή η ταινία δεν είναι απλώς επαγγελματική πρόκληση – είναι και οικογενειακό project, καθώς ο ΜακΚάρι και η Στόουν, παντρεμένοι από το 2020 και γονείς μιας κόρης, συνδυάζουν τα πάθη τους σε ένα φιλμ που μπορεί να γίνει το επόμενο μεγάλο hit των rom-com. Σε μια εποχή που το είδος επιστρέφει δυναμικά με ταινίες όπως το «Anyone But You», η «The Catch» υπόσχεται να φέρει φρεσκάδα και σταρ power.

Η Universal, με την εμπειρία της σε εμπορικές επιτυχίες, ποντάρει υψηλά. Αν ο Πάιν κλείσει, η ταινία ξεκινά γυρίσματα σύντομα, με πρεμιέρα πιθανότατα το 2027. Το Χόλιγουντ παρακολουθεί με αγωνία αυτή την ιδανική σύμπραξη ταλέντων, που μπορεί να ξαναγράψει τους κανόνες της ρομαντικής κωμωδίας.