The Sopranos: Η καλύτερη δραματική σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης, δεν είχε αρχικά το σενάριο που είδαμε όλοι

Μάλιστα, απορρίφθηκε πολλές φορές μέχρι τελικά να γίνει η συμφωνία με την ΗΒΟ

Η σειρά The Sopranos, που θα τη δεις στο HBO Max, από το 1999 έως το 2007, έχει κερδίσει 21 βραβεία Emmy και 5 Χρυσές Σφαίρες. Ο Ντέιβιντ Τσέις δημιούργησε την απόλυτη επιτυχία, ωστόσο η διαδρομή δεν ήταν εύκολη. Σε πρόσφατη συνέντευξη του στην εκδήλωση στο Museum of the Moving Image στη Νέα Υόρκη, αποκάλυψε πως το σενάριο που είδαμε όλοι, δεν ήταν αυτό αρχικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Τσέις αναφέρθηκε στα εμπόδια που συνάντησε, εξηγώντας πως το The Sopranos απορρίφθηκε επανειλημμένα από τηλεοπτικά δίκτυα που θεωρούσαν προβληματικό τον τόνο και τη θεματολογία της. «Όλοι το απέρριψαν. Αλλά το ξαναέγραψα».

Το αρχικό προσχέδιο είχε γραφτεί για το Fox Broadcasting Company και, λόγω των περιορισμών ενός δικτύου ελεύθερης μετάδοσης, δεν περιλάμβανε σκηνές φόνου. «Σκέφτηκα: “Δεν μπορώ να βάλω έναν φόνο. Δεν μπορώ να βάλω τον Τόνι Σοπράνο να σκοτώνει κάποιον.” Και τελικά δεν το πήραν».

Η συμφωνία με το HBO

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι Στίβεν Βαν Ζαντ και Άριελ Κάιλι, δίνοντας στον Ντέιβιντ Τσέις την ευκαιρία να εξηγήσει πώς αναδιαμόρφωσε το σενάριο. Αποφασισμένος να αποδώσει με αυθεντικότητα τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, επανέφερε τη βία και τις ηθικές συνέπειες που θεωρούσε αναγκαίες για την αφήγηση. Όταν παρουσίασε τη νέα εκδοχή στο HBO, δεν έκανε εκπτώσεις. «Το ξαναέγραψα και έβαλα έναν φόνο και αυτό ήταν που τελικά πούλησε».

Ανατρέχοντας στην πορεία της σειράς, ο Τσέις δήλωσε υπερήφανος και ευγνώμων προς το HBO για την πλήρη δημιουργική ελευθερία που του παραχώρησε. Σε συνέντευξή του το 2024 στο περιοδικό People, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την πρεμιέρα, χαρακτήρισε τη σειρά «το καλύτερο πράγμα που πιθανότατα θα κάνω ποτέ».

Αναφερόμενος στη διαχρονική της απήχηση, σημείωσε: «Εξακολουθώ να νιώθω αυτή την τεράστια αίσθηση ευγνωμοσύνης που συνεχίζει να υπάρχει». Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το φινάλε του 2007, «δεν θυμάμαι να έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο με οποιαδήποτε άλλη τηλεοπτική σειρά».

Το The Sopranos έχει εδραιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες δραματικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης.