The Bride: Η σκηνοθέτις αναγκάστηκε να αφαιρέσει σκηνές βίας γιατί ο κόσμος δεν τις άντεχε

«Δεν μπορείς να βάλεις τον Φρανκεστάιν να γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης!»

Κυκλοφορεί, επιτέλους, σε δύο ημέρες στους κινηματογράφους το πολυαναμενόμενο “The Bride”, με τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Κρίστιαν Μπέιλ. Πρόκειται για τη νέα εκδοχή της ταινίας του 1935, σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ -ναι, η αδερφή του Τζέικ Τζίλενχαλ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast The Interview των New York Times, η ηθοποιός και σκηνοθέτις μίλησε για την εμπειρία της σκηνοθετώντας την πρώτη της μεγάλη στούντιο παραγωγή και για τις προκλήσεις που τη συνόδευσαν, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών δοκιμαστικών προβολών. Αποκάλυψε, μάλιστα, πως η Warner Bros. της ζήτησε να αφαιρέσει μέρος της σεξουαλικής βίας από την ταινία.

«Υπάρχει σεξουαλική βία. Υπάρχει βία. Επειδή πρόκειται για μια μεγάλη στούντιο παραγωγή, τη δοκιμάσαμε ξανά και ξανά. Κάναμε μεγάλες προβολές σε εμπορικά κέντρα, όπου ερχόταν ο κόσμος να τη δει -κάτι στο οποίο δεν είχα συμμετάσχει στο παρελθόν, ούτε ως ηθοποιός ούτε ως σκηνοθέτρια. Ήταν συναρπαστικό. Και ένα από τα ζητήματα που έθεσαν ήταν η βία: Είναι υπερβολικά βίαιη; Το συζητούσα με μια φίλη μου, η οποία είπε: “Αναρωτιέμαι το κατά πόσο αν ήσουν άντρας και έκανες αυτή την ταινία, αν θα είχες την ίδια αντίδραση”».

Μετά τα σχόλια από τις δοκιμαστικές προβολές, η Τζίλενχαλ είπε ότι η Warner Bros. ζήτησε να αφαιρέθει η υπερβολική βία, γι’αυτό και η τελική εκδοχή είναι πιο συγκρατημένη συγκριτικά με το πώς ήταν αρχικά η ταινία. Θυμήθηκε επίσης ότι η Παμ Άμπντι, η οποία διευθύνει τη Warner Bros. Pictures μαζί με τον Μάικ Ντε Λούκα, της είπε κάποτε: «Μάγκι, δεν μπορείς να βάλεις τον Φρανκενστάιν να γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης! Είναι υπερβολικό. Δεν γίνεται». Ωστόσο, όπως σημείωσε, εκείνη καταλάβαινε γιατί η ίδια το ήθελε.

Επιπλέον εξήγησε ότι είχε συγκεκριμένο λόγο για τον τρόπο που ήθελε να απεικονιστεί η βία στην ταινία, ακόμη κι αν «είναι πολύ δύσκολο να τη δει κανείς», γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα.

«Θέλω να μιλήσω για τη σεξουαλική βία, γιατί ήταν ένα ακόμη θέμα για το οποίο δέχτηκα κριτική. Μερικές γυναίκες μού είπαν: “Δεν θέλω να βλέπω μια γυναίκα να κακοποιείται.” Και σκέφτομαι, ούτε εγώ θέλω να το βλέπω αυτό. Κι όμως, είναι μια σημαντική πραγματικότητα της κουλτούρας μέσα στην οποία ζούμε -ακόμη και την περίοδο που μόνταρα την ταινία, πόση τρομακτικά διαταρακτική βαρβαρότητα κατά των γυναικών υπήρξε στον κόσμο. Επομένως, αν πρόκειται να το δούμε, πρέπει να το δούμε με τρόπο που να είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσεις, γιατί είναι φρικτό. Αν γνωρίζει κανείς κάτι για μένα, αν έχει δει τη δουλειά μου, ακόμη και ξεκινώντας από το Secretary όταν ήμουν 22, είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο έχω αφιερώσει πολύ χρόνο σκέψης. Είμαι βέβαιη ότι το έχω προσεγγίσει με σοβαρότητα και περίσκεψη, και παρ’ όλα αυτά θα είναι δύσκολο να το δει κανείς. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να το αντέξουμε».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζέικ Τζίλενχαλ, Πίτερ Σάρσγκααρντ και Ανέτ Μπένινγκ.