“Scream” 30 χρόνια μετά: Αιματηρό reunion στην εποχή της ΑΙ

Το κοινό διεθνώς υποδέχεται θερμά την επιστροφή του Ghostface, της Σίντνεϊ και των παλιών και νέων ηρώων του franchise, που τίμησε, ανακύκλωσε κι ανέτρεψε τα στερεότυπα του τρόμου

Πολυτελές σπίτι στην ερημιά με κήπο, πισίνα κι αμέτρητες πόρτες και παράθυρα -θες τρεις μέρες ή επτά “Scream” για να κλειδαμπαρώσεις. Μια νεαρή ξανθή (Ντρου Μπάριμορ) ψήνει αμέριμνη ποπ κορν και ψάχνει τις βιντεοκασέτες. Τα κουζινομάχαιρα δεσπόζουν στον πάγκο της κουζίνας. Το τηλέφωνο -σταθερό- επιμένει να χτυπά. Μια άγνωστη αντρική φωνή αναζητά κουβέντα. Το ποπ κορν ψήνεται, ενώ η φωνή ρωτά: “Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία τρόμου;”

Κάπως έτσι, η ταινία που άλλαξε το σινεμά τρόμου πριν από 30 χρόνια, έθεσε τις βάσεις ενός franchise που συνεχίζει ακάθεκτο στη νέα χιλιετία. Το “Scream 7” μόλις έδειξε τα μαχαίρια του, πραγματοποιώντας το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του στο αμερικανικό box office (με 64,1 εκατ. δολάρια) και προσεγγίζοντας από το ξεκίνημα του κιόλας τα 100 εκατ. δολάρια παγκοσμίως (συνολικά 97,2 εκατ. δολ.). Ενθουσιώδη υποδοχή βρήκε και στην Ελλάδα, όπου άνοιξε καλύτερα από κάθε άλλη ταινία της σειράς κι ανέβηκε στην κορυφή του box office (με 33.750 εισιτήρια).

