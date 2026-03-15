Όσκαρ: Απών ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» λόγω ταξιδιωτικής απαγόρευσης

Ο Μοτάζ Μαλχίς δεν θα παρευρεθεί στα Όσκαρ λόγω της απαγόρευσης ταξιδιού για Παλαιστινίους από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η υποψήφια για Όσκαρ διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» θα δώσει το «παρών» στην τελετή των Όσκαρ, ωστόσο ένας από τους βασικούς συντελεστές της δεν θα μπορέσει να βρεθεί εκεί. Ο λόγος για τον Παλαιστίνιο ηθοποιό Μοτάζ Μαλχίς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν του επιτρέπεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της ταξιδιωτικής απαγόρευσης που έχει επιβληθεί σε κατόχους παλαιστινιακών διαβατηρίων.

Η ταινία της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφηγείται την τραγική ιστορία της πεντάχρονης Παλαιστίνιας Hind Rajab, η οποία παγιδεύτηκε σε ένα αυτοκίνητο που δεχόταν πυρά στη Γάζα. Στο φιλμ, ο Μαλχίς υποδύεται έναν τηλεφωνητή τηλεφωνικού κέντρου που προσπαθεί απεγνωσμένα να βοηθήσει το παιδί, καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δραματική.

Ωστόσο, παρά τη διεθνή αναγνώριση της ταινίας και την υποψηφιότητά της στα Όσκαρ, ο ηθοποιός ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για την τελετή.

«Απομένουν τρεις μέρες για τα Όσκαρ. Η ταινία μας είναι υποψήφια και είχα την τιμή να υποδυθώ έναν από τους βασικούς ρόλους σε μια ιστορία που έπρεπε να ακουστεί. Όμως δεν θα είμαι εκεί», έγραψε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η απουσία του οφείλεται στην πολιτική ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump σε κατόχους διαβατηρίων της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Δεν μου επιτρέπεται να εισέλθω στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της παλαιστινιακής μου υπηκοότητας», ανέφερε, προσθέτοντας μια φράση που γρήγορα διαδόθηκε στα κοινωνικά δίκτυα: «Μπορείς να μπλοκάρεις ένα διαβατήριο. Δεν μπορείς όμως να μπλοκάρεις μια φωνή».

Στην ανάρτησή του, ο Μαλχίς τόνισε επίσης ότι παραμένει υπερήφανος για την ταυτότητά του και για την ιστορία που αφηγείται η ταινία. «Είμαι Παλαιστίνιος και στέκομαι με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Το πνεύμα μου θα είναι μαζί με τη “Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ” εκείνο το βράδυ», σημείωσε.

Η απαγόρευση εισόδου, η οποία ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, επηρεάζει όχι μόνο τους Παλαιστινίους αλλά και πολίτες αρκετών άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων το Burkina Faso, το Mali, ο Niger, το South Sudan και η Syria.

Παρά τα εμπόδια, η σκηνοθέτιδα της ταινίας αναμένεται να μπορέσει να ταξιδέψει και να εκπροσωπήσει το έργο στην τελετή των Όσκαρ. Αντίθετα, ούτε η μητέρα της μικρής Χιντ, Wissam Hamada, θα μπορέσει να παραστεί στην εκδήλωση.

Η Χαμάντα είχε παρευρεθεί τον περασμένο μήνα στην απονομή των BAFTA Awards μαζί με την ομάδα της ταινίας, ωστόσο δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, η ίδια και η οικογένειά της θα παρακολουθήσουν την τελετή από την Ελλάδα, όπου τους χορηγήθηκε άσυλο έπειτα από προσπάθειες του εκτελεστικού παραγωγού Amed Khan.

Η συν-παραγωγός της ταινίας Odessa Rae δήλωσε ότι εξετάστηκαν διάφορες νομικές λύσεις ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, αλλά οι επιλογές ήταν περιορισμένες. Όπως είπε, ένας δικηγόρος τους ενημέρωσε ότι η μόνη πιθανότητα εισόδου θα ήταν με ειδική άδεια που θα υπέγραφε προσωπικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio.

Η The Voice of Hind Rajab διαγωνίζεται στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους απέναντι σε σημαντικές παραγωγές, όπως το It Was Just an Accident του Jafar Panahi, το The Secret Agent του Kleber Mendonça Filho, το Sentimental Value του Joachim Trier και το Sirât του Oliver Laxe.

Παρά την απουσία ορισμένων βασικών προσώπων της, η δημιουργική ομάδα της ταινίας επιμένει ότι το μήνυμα του έργου είναι πιο δυνατό από οποιοδήποτε εμπόδιο — και ότι η ιστορία της μικρής Χιντ θα συνεχίσει να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.