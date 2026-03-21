Το πιο δημοφιλές τρέιλερ στην ιστορία του κινηματογράφου ανήκει στην νέα ταινια του Spider-Man

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day» έχει συγκεντρώσει 718,6 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της WaveMetrix. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε το πρωί της Τετάρτης από τη Sony Pictures, έχει αναδειχθεί στο πιο προβαλλόμενο τρέιλερ της ιστορίας του κινηματογράφου, ξεπερνώντας όχι μόνο ταινίες, αλλά και τρέιλερ video games παγκοσμίως.

Πριν από την έκδοση του «Brand New Day», η κορυφαία θέση στις προβολές τρέιλερ κατείχε το «Deadpool & Wolverine», με περίπου 365 εκατομμύρια προβολές σε μια ημέρα, ένα ρεκόρ που ξεπερνώνταν ήδη στις πρώτες ώρες προβολής του νέου τρέιλερ του Spider‑Man. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Τομ Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ/δεν έφτασε μόνο τον προηγούμενο κινηματογραφικό στόχο, αλλά ξεπέρασε το πρώτο τρέιλερ του βιντεοπαιχνιδιού «Grand Theft Auto VI», το οποίο είχε σημειώσει 475 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες.

Η Sony προετοίμασε την προωθητική έκρηξη με προσεκτική στρατηγική: μία μέρα νωρίτερα, έδωσε στο κοινό μικρά αποσπάσματα και «teaser», δημιουργώντας έναν κύκλο προσδοκίας που έκανε την πρώτη ένταση του τρέιλερ να «σπάσει» τα όρια μέσα σε λίγες ώρες. Στις πρώτες οκτώ ώρες, το τρέιλερ του «Spider‑Man: Brand New Day» είχε ήδη φτάσει τις 373 εκατομμύρια προβολές, δηλαδή αριθμό μεγαλύτερο από τη συνολική 24ώρη επίδοση του «Deadpool & Wolverine».

Η ταινία «Spider‑Man: Brand New Day» σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Πίτερ Πάρκερ, όπως τον ερμηνεύει ο Τομ Χόλαντ, μετά την υπερπαραγωγή «Spider‑Man: No Way Home» του 2021, η οποία είχε ενώσει τους προηγούμενους «αραχνοάνθρωπους», Τόμπι ΜακΓκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια πλοκή που έσπασε τα σύνορα του Marvel Cinematic Universe. Το «No Way Home» είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, δημιουργώντας ένα ισχυρό θεμέλιο για την επιστροφή του Χόλαντ σε έναν πλέον ενήλικα Σπάιντι.

Όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή της ταινίας, έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα του «No Way Home», και ο Πίτερ ζει πλέον εντελώς μόνος. Αγωνίζεται κατά του εγκλήματος σε μια Νέα Υόρκη που δεν θυμάται πλέον το όνομά του, έχοντας αφιερωθεί πλήρως στην προστασία της πόλης ως Spider‑Man, αλλά η ένταση των απαιτήσεων προκαλεί μια απρόβλεπτη φυσική εξέλιξη των δυνάμεών του, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει την ίδια του την ύπαρξη. Παράλληλα, ένα παράξενο μοτίβο νέων ποινικών επιθέσεων οδηγεί σε μια από τις πιο δυνατές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Σπάιντι.

Στο καστ συμμετέχουν ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια, η Σέιντι Σινκ, ο Τζέικομπ Μπατάλον, ο Τζον Μπερνζάλ, ο Τραμέλ Τιλμάν, ο Μάικλ Μάντο και ο Μαρκ Ρούφαλο. Σκηνοθεσία: Ντέστιν Ντάνιελ Κρέττον, σενάριο: Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς, ενώ παραγωγοί είναι ο Κέβιν Φάιγκ, η Άιμι Πάσκαλ, ο Άβι Αράντ και η Ρέιτσελ Ο’Κόνορ, με εκτελεστικούς παραγωγούς τον Λούις Ντ’Εσποζίτο και τον Ντέιβιντ Κέιν. Το Cinema Day of the film ανακοίνωσε πως η ταινία θα είναι διαθέσιμη από τις 31 Ιουλίου 2026, δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey», όπου ο Χόλαντ και η Ζεντάγια συνεργάζονται για πρώτη φορά σε περιπέτεια εκτός του σύμπαντος του Spider‑Man.