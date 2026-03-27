“Astoria”: Το τραύμα της ξενιτιάς

Δεν είναι συχνό το φαινόμενο μια παράσταση να κατορθώνει κάτι τόσο δύσκολο: να συνομιλεί με τη συλλογική μνήμη χωρίς να εγκλωβίζεται στη νοσταλγία, να αγγίζει το τραύμα της ξενιτιάς χωρίς να διολισθαίνει στον συναισθηματικό εκβιασμό και, τελικά, να μετατρέπει ένα βαθιά ελληνικό βίωμα σε εμπειρία σχεδόν οικουμενική. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και ο μεγάλος της θρίαμβος. Η «Astoria», σε κείμενο του Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου, δεν αρκείται στην αφήγηση μιας εποχής ή μιας κοινότητας· επιτυγχάνει κάτι πολύ ουσιαστικότερο: μεταφέρει στη σκηνή έναν ολόκληρο ηθικό και συναισθηματικό κόσμο.

Από την πρώτη στιγμή γίνεται σαφές πως ο θεατής δεν καλείται απλώς να παρακολουθήσει μια ιστορία, αλλά να εισέλθει σε ένα σύμπαν μνήμης, αποχωρισμού, επιβίωσης και βαθιάς εσωτερικής αντοχής. Η ξενιτιά εδώ δεν παρουσιάζεται ως ιστορική αναφορά ούτε ως αφηρημένη εθνική εμπειρία. Εμφανίζεται με την αληθινή της διάσταση: ως υπαρξιακή ρωγμή. Ως εκείνη η εσωτερική απώλεια που δεν αποκαθίσταται ποτέ πλήρως, όσο κι αν ο άνθρωπος προχωρά, όσο κι αν ριζώνει αλλού, όσο κι αν μαθαίνει να ζει με το κενό.

Φωτογραφία / Patroklos Skafidas

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη δραματική συνθήκη, το έργο δεν επιλέγει τη μονοχρωμία του πένθους. Αντίθετα, φωτίζει με σπάνια ευαισθησία όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν τη λαϊκή ελληνική εμπειρία: το καφενείο, το γλέντι, τη μουσική, το μοίρασμα, τη σχεδόν ενστικτώδη ανάγκη να δημιουργηθεί κοινότητα ακόμη και στις πιο εχθρικές συνθήκες. Το καφενείο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό πλαίσιο, αλλά ως κιβωτός μνήμης και συναισθήματος. Είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι ξαναβρίσκουν τη γλώσσα τους, τον ρυθμό τους, τη χαμένη τους οικειότητα. Εκεί όπου ο ξεριζωμός παύει, έστω στιγμιαία, να είναι ατομικός και γίνεται κοινό βίωμα.

Καθοριστική είναι και η παρουσία του ρεμπέτικου, όχι ως ηχητικής αναφοράς ή εύκολου πολιτισμικού συμβόλου, αλλά ως οργανικού φορέα της παράστασης. Το ρεμπέτικο είναι εδώ ο μεγάλος μάρτυρας του πόνου· η μουσική έκφραση της απώλειας, της λαχτάρας, της αξιοπρέπειας των ταπεινών. Είναι το τραγούδι που δεν εξωραΐζει τη δυστυχία, αλλά την κοιτά στα μάτια και της δίνει φωνή. Και η παράσταση το αντιλαμβάνεται αυτό σε βάθος. Γι’ αυτό και κάθε μουσική στιγμή μοιάζει να ξεπηδά όχι από μια εξωτερική ανάγκη ατμόσφαιρας, αλλά από τον ίδιο τον σφυγμό των προσώπων.

Φωτογραφία / Patroklos Skafidas

Το γλέντι, αντίστοιχα, αποκτά εδώ τη βαθύτερη αλήθεια του. Δεν είναι φυγή, δεν είναι επιδερμική χαρά, δεν είναι φολκλόρ χειρονομία. Είναι πράξη αντίστασης. Είναι η παλιά, ακατάβλητη δύναμη του λαϊκού ανθρώπου να στέκεται όρθιος απέναντι στη φθορά, να μεταβολίζει τη θλίψη σε ρυθμό, τη στέρηση σε συλλογικό παρόν. Αυτή η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον καημό και στη γιορτή, στο δάκρυ και στην εξωστρέφεια, αποτυπώνεται με τρόπο υποδειγματικό και γεννά μερικές από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της παράστασης.

Εκεί όμως που η «Astoria» υπερβαίνει τα όρια μιας άρτιας αναπαράστασης και αποκτά αληθινό εκτόπισμα είναι στον ανθρωποκεντρικό της πυρήνα. Γιατί αυτό που τελικά μένει δεν είναι μόνο η ιστορία του αποχωρισμού, αλλά η βαθιά πίστη στον άνθρωπο. Η συμπόνια, η αλληλεγγύη, η έμφυτη σχεδόν διάθεση να βοηθηθεί ο ξένος, ο αδύναμος, ο κατατρεγμένος, αναδεικνύονται όχι ως αφηρημένες αρετές, αλλά ως ουσιώδες στοιχείο μιας ελληνικότητας βιωμένης και αληθινής. Μιας ελληνικότητας που δεν εξαντλείται σε στερεότυπα, αλλά εκφράζεται μέσα από το άνοιγμα προς τον άλλον, από την αναγνώριση του πόνου του, από τη γενναιοδωρία της συνύπαρξης.

Ξεχωριστή θέση σε αυτό το οικοδόμημα έχει η Έβελυν Ασουάντ, η οποία δίνει στην κεντρική γυναικεία παρουσία μια ερμηνεία με ουσία, ένταση και αληθινό σκηνικό εκτόπισμα. Η φωνή της είναι εξαιρετική, με εκείνη τη σπάνια ποιότητα που δεν υπηρετεί μόνο τη μουσικότητα, αλλά μεταφέρει συγκίνηση, μνήμη και εσωτερικό βάρος. Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η ενέργειά της: μια ενέργεια αδιάπτωτη, πυκνή, ζωντανή σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, που δεν επιβάλλεται αλλά ακτινοβολεί. Η παρουσία της δεν λειτουργεί απλώς υποστηρικτικά προς τη δράση· γίνεται φορέας του ίδιου του συναισθηματικού πυρήνα του έργου. Είναι από εκείνες τις ερμηνείες που δεν περιορίζονται στην αναπαράσταση, αλλά μετατρέπονται σε βίωμα.

Φωτογραφία / Patroklos Skafidas

Η σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου αποδεικνύεται απολύτως καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. Με ρυθμό, εσωτερική πειθαρχία και συναισθηματική ακρίβεια, δίνει χώρο στο έργο να αναπνεύσει χωρίς να το φορτώνει με περιττές επισημάνσεις. Δεν αναζητά τον εύκολο εντυπωσιασμό· αντιθέτως, επιλέγει τη δύσκολη οδό της εσωτερικότητας και της ουσίας. Και αυτή ακριβώς η επιλογή είναι που επιτρέπει στη συγκίνηση να γεννηθεί οργανικά, αβίαστα, σχεδόν αθόρυβα.

Αυτή είναι και η πιο μεγάλη αρετή της παράστασης: ότι δεν υμνεί απλώς ένα παρελθόν, αλλά αποκαθιστά τη βαθύτερη ηθική του σημασία. Θυμίζει πως οι κοινότητες δεν χτίζονται μόνο με κοινή καταγωγή, αλλά με έμπρακτη συμπαράσταση. Πως ο τόπος δεν είναι μόνο γεωγραφία, αλλά τρόπος να στέκεσαι απέναντι στον άλλον. Και πως η μνήμη, όταν βρίσκει τη σωστή θεατρική φόρμα, δεν γίνεται μουσείο· γίνεται παρόν.

Φεύγοντας από την αίθουσα, ο θεατής έχει την αίσθηση ότι δεν είδε απλώς μια καλοφτιαγμένη παραγωγή, αλλά μια σπάνια θεατρική κατάθεση. Ένα έργο που αφουγκράζεται τη μνήμη αυτού του τόπου με σεβασμό, που κατανοεί το τραύμα της ξενιτιάς χωρίς σχηματικότητες και που, τελικά, μεταμορφώνει το λαϊκό βίωμα σε υψηλή συγκίνηση. Σε μια εποχή που το θέατρο συχνά συγχέει την ένταση με τη σημασία, εδώ συναντά κανείς κάτι πολύ πιο πολύτιμο: αλήθεια.

Και αυτή η αλήθεια είναι που την καθιστά όχι μόνο αξιοσημείωτη, αλλά βαθιά αναγκαία. Η «Astoria» είναι ένα έργο που τιμά τη μνήμη χωρίς να τη μουσειοποιεί. Πρόκειται, αναμφίβολα, για έναν μικρό θρίαμβο.

Info παράστασης:

Astoria, θεάτρο Παλλάς

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Κείμενο: Κωνσταντίνος Σαμαράς

Πρωταγωνιστούν:

Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη

Χρήστος Στέργιογλου

Μπέσσυ Μάλφα

Μαρία Κεχαγιόγλου

Μιχάλης Αλικάκος

Γιάννης Τσουμαράκης

Αριάδνη Καβαλιέρου

Φωτεινή Παπαθεοδώρου

Δημήτρης Μαχαίρας

Δημήτρης Γαλανάκης

Θεανώ Κλάδη

Γιάννης Μπισμπικόπουλος

Νίκος Δερτιλής

Μιχάλης Κουτσκουδής

Λεωνίδας Μπακάλης

Ανατολή Τσελαρίδου

Ελένη Τσιναρέλη

