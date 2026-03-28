Η τελετή των Όσκαρ αλλάζει «στέγη» - Nέα εποχή για τον κινηματογράφο

Εκτός από τον χώρο αλλάζει και η πλατφόρμα μετάδοσης.

Μια ιστορική αλλαγή αναμένεται να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή των βραβείων Academy Awards, καθώς η εμβληματική τελετή απονομής θα εγκαταλείψει το Dolby Theatre και θα μεταφερθεί στο Peacock Theater από το 2029. Η μετακίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τοποθεσίας, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ανανέωσης που περιλαμβάνει και τη μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάδοσης.

Η πρώτη τελετή στη νέα έδρα θα είναι η 101η απονομή των Όσκαρ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον θεσμό που αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κορυφαίο γεγονός της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Παράλληλα, η εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω του YouTube, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, στο οποίο φιλοξενούνταν για δεκαετίες.

Το Dolby Theatre υπήρξε η «μόνιμη κατοικία» των Όσκαρ από το 2002, με μοναδική εξαίρεση το 2021, όταν η τελετή μεταφέρθηκε στο Union Station λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19. Η μετάβαση στο Peacock Theater, που βρίσκεται στο συγκρότημα L.A. Live, εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Academy of Motion Picture Arts and Sciences και της AEG.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AEG θα αναλάβει εκτεταμένες αναβαθμίσεις στον χώρο, με στόχο να δημιουργηθεί ένα τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας παγκόσμιας τηλεοπτικής παραγωγής. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν βελτιώσεις στη σκηνή, στα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα, καθώς και στους χώρους υποδοχής και παρασκηνίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση της πλατείας του L.A. Live, η οποία θα φιλοξενεί πλέον τις αφίξεις στο κόκκινο χαλί, προσφέροντας μια πιο ανοιχτή και δυναμική εμπειρία για το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κράμερ και η πρόεδρος Λινέτ Χάουελ Τέιλορ εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία με την AEG, τονίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σκηνικού αντάξιου της παγκόσμιας εμβέλειας των Όσκαρ.

Από την πλευρά της AEG, ο Τοντ Γκόλντσταϊν υπογράμμισε ότι το L.A. Live σχεδιάστηκε εξαρχής για να φιλοξενεί γεγονότα που καθορίζουν τον πολιτισμό, επισημαίνοντας πως η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία των Όσκαρ για το παγκόσμιο κοινό.

Η μεταφορά της τελετής και η ψηφιακή της μετάβαση αντανακλούν τις ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται το περιεχόμενο σήμερα. Με το κοινό να στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε διαδικτυακές πλατφόρμες, τα Όσκαρ επιχειρούν να παραμείνουν επίκαιρα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη λάμψη και το κύρος τους.

Η νέα αυτή εποχή υπόσχεται όχι μόνο τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και μια διαφορετική εμπειρία για τους θεατές σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι ο θεσμός των Όσκαρ συνεχίζει να εξελίσσεται μαζί με τη βιομηχανία που εκπροσωπεί.