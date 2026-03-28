Ο Τομ Φέλτον συμβούλεψε τον νέο Μαλφόι να… πάρει κανένα σκηνικό - «Θα αξίζει μια περιουσία»

Ο Τομ Φέλτον επικοινώνησε με τη νέα γενιά του «Χάρι Πότερ», προσφέροντας καθοδήγηση και ενθάρρυνση.

Μια συγκινητική κίνηση στήριξης προς τη νέα γενιά του κόσμου του Harry Potter έκανε ο Τομ Φέλτον, επικοινωνώντας προσωπικά με τον νεαρό ηθοποιό Λοξ Πρατ, ο οποίος αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Ντράκο Μαλφόι στη νέα τηλεοπτική σειρά του HBO.

Ο Φέλτον, που ενσάρκωσε τον Ντράκο στις κινηματογραφικές ταινίες από το 2001 έως το 2011, φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλήρως το βάρος που συνοδεύει έναν τόσο αναγνωρίσιμο ρόλο. Σε συνέντευξή του στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς, αποκάλυψε ότι έστειλε μήνυμα στον Πρατ, επιδιώκοντας να του προσφέρει στήριξη χωρίς να παρέμβει δημιουργικά στη δική του πορεία.

«Του έστειλα μήνυμα, ναι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό», δήλωσε ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας πως οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που βίωσε ο ίδιος ως παιδί ηθοποιός. Όπως εξήγησε, η σύγχρονη πραγματικότητα των κοινωνικών δικτύων και της δημόσιας έκθεσης δημιουργεί ένα περιβάλλον με πολύ μεγαλύτερη πίεση.

Ο Φέλτον τόνισε ότι δεν επιθυμεί να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στον νεότερο συνάδελφό του, καθώς «αυτή είναι η δική σου διαδρομή». Αντίθετα, επέλεξε να του προσφέρει κάτι πιο ουσιαστικό: διαθεσιμότητα και ανθρώπινη υποστήριξη. «Ορίστε ο αριθμός μου. Αν χρειαστείς λίγα λόγια ενθάρρυνσης ή έχεις ερωτήσεις, είμαι εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Διασκέδασε όσο μπορείς, τράβα όσες φωτογραφίες μπορείς, κλέψε όσα σκηνικά αντικείμενα μπορείς - θα αξίζουν μια περιουσία».

Η στάση αυτή φαίνεται να ακολουθεί ένα ευρύτερο κύμα στήριξης από τους πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς, όπως ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και ο Ρούπερτ Γκριντ, οι οποίοι επίσης έχουν έρθει σε επαφή με τους νέους ηθοποιούς.

Η επερχόμενη σειρά του Harry Potter φιλοδοξεί να μεταφέρει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ στη μικρή οθόνη, αφιερώνοντας μία σεζόν σε κάθε βιβλίο. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ η συνολική της διάρκεια εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τη μία δεκαετία.

Ο Φέλτον, αναπολώντας τη δική του εμπειρία στα γυρίσματα, έκανε λόγο για μια εποχή πολύ πιο «αθώα» σε σχέση με το σήμερα. «Τότε δεν υπήρχαν κοινωνικά δίκτυα. Γυρίζαμε με φιλμ, και όλα ήταν πιο απλά», είπε, περιγράφοντας με χιούμορ στιγμές από τα γυρίσματα, όπου η τεχνολογία και οι συνθήκες παραγωγής ήταν σαφώς διαφορετικές.

Παράλληλα, ο ηθοποιός συνεχίζει να συνδέεται ενεργά με τον κόσμο του Χάρι Πότερ, καθώς πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση Harry Potter and the Cursed Child στο Μπρόντγουεϊ, επιστρέφοντας στον ρόλο του Ντράκο σε μια πιο ώριμη εκδοχή του χαρακτήρα.

Σε μικρή απόσταση από το θέατρο όπου εμφανίζεται ο Φέλτον, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ παρουσιάζει τη δική του παράσταση, Every Brilliant Thing, επιβεβαιώνοντας πως οι δεσμοί της αρχικής γενιάς παραμένουν ισχυροί ακόμη και χρόνια μετά το τέλος των ταινιών.

Η πρωτοβουλία του Φέλτον αναδεικνύει μια σπάνια πλευρά του Χόλιγουντ: τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Σε έναν χώρο όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος και η πίεση μεγάλη, η επιλογή του να σταθεί δίπλα στον διάδοχό του λειτουργεί ως παράδειγμα επαγγελματισμού και ανθρώπινης ενσυναίσθησης.

Καθώς η νέα σειρά ετοιμάζεται να επανασυστήσει τον μαγικό κόσμο σε μια νέα γενιά θεατών, τέτοιες κινήσεις γεφυρώνουν το παρελθόν με το μέλλον, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα που έκανε τον Χάρι Πότερ παγκόσμιο φαινόμενο.