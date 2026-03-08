Ντάνιελ Ράντκλιφ: Κρίντζαρε βλέποντας οντισιόν του για τον Χάρι Πότερ, μετά από 25 χρόνια

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ γύρισε πολλά χρόνια πίσω, βλέποντας τον εαυτό του σε ηλικία 11 ετών να περνάει μία από τις πρώτες οντισιόν για τον ρόλο του Χάρι Πότερ.

Ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις το όνομά του, σίγουρα ξέρεις το πρόσωπό του - και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ συστήθηκε στην παγκόσμια βιομηχανία της υποκριτικής μέσα από τον ρόλο του Χάρι Πότερ στη σειρά οκτώ ταινιών, με την πρώτη, Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, να κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2001. Τότε, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ ήταν μόλις 11 ετών.

25 χρόνια μετά, έχοντας αφήσει πίσω του αυτό το κεφάλαιο - το οποίο σίγουρα δεν θα κλείσει ποτέ γι’ εκείνον - και έχοντας καταπιαστεί με άλλους ρόλους, ήρθε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη έκπληξη. Καλεσμένος στην εκπομπή The View, με αφορμή τον ρόλο του στη νέα κωμωδία του NBC, The Fall and Rise of Reggie Dinkins, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του, ενώ από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ο ρόλος του στον Χάρι Πότερ.

Ο Χάρι Πότερ είδε τον εαυτό του να κάνει οντισιόν για τον Χάρι Πότερ 25 χρόνια πριν

Για την ακρίβεια, η Σάνι Χόστιν του επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη, αφού είχε εξασφαλίσει ένα βίντεο από μία από τις πρώτες οντισιόν που έκανε ποτέ, προκειμένου να κερδίσει τον πολυπόθητο ρόλο του Χάρι Πότερ. Και τα κατάφερε! Το βίντεο προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη, με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ να νιώθει εμφανώς αμήχανος και να κριντζάρει, παρακολουθώντας τον εαυτό του να υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ήρωα.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά του για όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα και φυσικά γι’ αυτό το μικρό αγόρι που έκανε τα όνειρά του πραγματικότητα τόσο νέο. Ωστόσο - όπως είπε - δεν θα ήθελε ο 2χρονος γιος του να ακολουθήσει τα βήματά του στην υποκριτική.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει ηθοποιός. Εγώ και η Έριν είμαστε και οι δύο ηθοποιοί, οπότε θα μας δει να είμαστε παθιασμένοι και να αγαπάμε τη δουλειά μας. Νιώθω, όπως πολλοί ηθοποιοί, ότι πολλά από τα συναισθήματά μας για τον εαυτό μας είναι συνδεδεμένα με τη δουλειά μας. Θα ήθελα πολύ να βρει μια δουλειά, που η αίσθηση της ταυτότητάς του και της αυτοεκτίμησής του δεν θα είναι τόσο συνδεδεμένη με το επάγγελμά του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ πρωταγωνίστησε σε οκτώ ταινίες του Χάρι Πότερ, από το 2001 μέχρι το 2011, αποτελώντας ένα από τα διασημότερα παιδιά του πλανήτη που κατάφεραν να κάνουν μια τέτοια επιτυχία, πριν καν ενηλικιωθούν.