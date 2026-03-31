Η Ντούα Λίπα θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της A24 - Όσα έχουν γίνει γνωστά για το “Peaked”

Ο πρώτος μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος για την Ντούα Λίπα. Μαζί η Έμα Μάκι του Sex Education και ο Κόνορ Στόρι του Heated Rivalry

Τον Φεβρουάριο του 2025, η A24 ανακοίνωσε την παραγωγή της κωμικής ταινίας Peaked, σε σκηνοθεσία της Μόλι Γκόρντον, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με την Άλι Λέβιταν. Έκτοτε, διάφορα ονόματα έχουν ανακοινωθεί για το καστ, με τελευταίο αυτό της Ντούα Λίπα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην μεγάλη οθόνη, στον μεγαλύτερο που την έχουμε δει στην υποκριτική.

Όπως γράφει το Deadline, το Peaked ακολουθεί δύο γυναίκες που στο λύκειο ήταν δημοφιλείς και συχνά έκαναν τη ζωή των συμμαθητών τους δύσκολη. Δέκα χρόνια μετά, σε ένα reunion μετά την αποφοίτηση τους, προσπαθούν να ξαναζήσουν τις παλιές, ένδοξες εποχές τους. Καθώς όμως προσπαθούν να ανακτήσουν τη δημοτικότητά τους, έρχονται αντιμέτωπες με το παρόν τους και το πώς έχουν αλλάξει οι ζωές τους, αλλά και με τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους στο παρελθόν.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Έμα Μάκι, Κόνορ Στόρι, Γκάμπι Γουίντεϊ, Λόρα Ντερν, Σιμόν Άσλεϊ, Λέβον Χοκ, Έιμι Σεντάρις, Άλεξ Κονσάνι και Εμίλ Γουάκιμ. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα.

Όσον αφορά την Ντούα Λίπα, έχει εμφανιστεί στις ταινίες Argylle και Barbie. Επιπλέον, διάφορα δημοσίευματα έγραφαν τον Ιανουάριο πως η τραγουδίστρια ενδέχεται να κλείσει συμφωνία για το τραγούδι που θα συνοδεύσει την επερχόμενη ταινία James Bond. Βέβαια, εκείνη την περίοδο, ήταν φαβορί για τον ρόλο του Μποντ ο σύντροφός της, Κάλουμ Τέρνερ. Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια. Όπως και να ΄χει, θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο.