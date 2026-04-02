Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (2/4) στα σινεμά

Τι βλέπουμε από σήμερα (2/4) στα σινεμά; Νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα, με δύο ελληνικές ανάμεσά τους

Από σήμερα Πέμπτη, νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά και αρκετά ενδιαφέρουσες όλες. Φυσικά, το The Drama με τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Ζεντάγια έχει όλη τη προσοχή. Η πολυαναμενόμενη ρομαντική κομεντί έρχεται να θέσει ένα βασικό ερώτημα: Πόσο καλά γνωρίζεις το άλλο σου μισό; Ταυτόχρονα, αγγίζει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, τη σχολική βία.

Επιπλέον, από νέες ταινίες έχουμε και δύο ελληνικές. Το αστυνομικό θρίλερ Το Μυστικό του Δάσους των Μάκη Τσούφη και Στέλιο Ορφανίδη, καθώς και το Gorgonà της Εύης Καλογεροπούλου, στην πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (2/4)

The Drama

Από τις πολυαναμενόμενες ταινίες για το 2026, με πρωταγωνιστές τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον. Αν και πρόκειται για μία ρομαντική κομεντί, η ταινία του Κρίστοφερ Μπόργκλι αγγίζει και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η υπόθεση ακολουθεί την Έμα και τον Τσάρλι, που προετοιμάζονται για την ημέρα του γάμου τους - κάνουν μαθήματα χορού, τελειοποιούν τους λόγους τους και ασχολούνται με κάθε λεπτομέρεια για το μεγάλο γεγονός. Όλα αυτά μέχρι που η αναπάντεχη εξομολόγηση της Έμα, ανατρέπει τα πάντα.

Primavera

Αρχές του 18ου αιώνα. Το Ospedale dellaPietà είναι το μεγαλύτερο ορφανοτροφείοτης Βενετίας, αλλά και το μέρος όπου τα πιοταλαντούχα από τα ορφανά κορίτσια που ζουνεκεί μυούνται στη μελέτη της μουσικής.Η ορχήστρα του είναι μία από τις πιο φημισμένεςστον κόσμο. Η Cecilia είναι 20 ετών - έχει περάσει σχεδόν όλητης τη ζωή στην Pietà και είναι μια εξαιρετικήβιολίστρια.

Η τέχνη ανοίγει το μυαλό της, όχι όμως και τις πόρτες του ορφανοτροφείου: αυτό είναι το μοναδικό μέρος όπου μπορεί να παίξει μουσική, πίσω από ένα παραπέτασμα, για τους πλούσιους ευεργέτες του ιδρύματος. Μέχρι που ένας αέρας άνοιξης αναστατώνει ξαφνικά τη ζωή της και όλα αλλάζουν με την άφιξη του νέου δασκάλου βιολιού. Το όνομά του είναι Antonio Vivaldi.

Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε τον Νταμιάνο Μικελέτο και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Τέκλα Ινσόλια και Μικέλε Ριοντίνο.

Το Μυστικό του Δάσους

Νέο αστυνομικό θρίλερ με την υπογραφή των Μάκη Τσούφη και Στέλιο Ορφανίδη. Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας τουριστών διαταράσσει τη φαινομενικά ήρεμη ζωή της τοπικής κοινωνίας σε ένα νησί. Ο αστυνόμος Αντώνης, παρά τις επίμονες προσπάθειές του, οδηγείται σε αδιέξοδο. Τα στοιχεία είναι ελάχιστα και τα στόματα παραμένουν κλειστά. Απελπισμένος, στρέφεται στον παιδικό του φίλο Κώστα -έναν πρώην αστυνομικό που έχει αποσυρθεί μετά από μια αποτυχημένη επιχείρηση εξάρθρωσης διεθνούς σπείρας σωματεμπορίας, η οποία κόστισε τη ζωή της οικογένειάς του. Συντετριμμένος από ενοχές, ο Κώστας έχει αποκοπεί από όλους, αρνούμενος να επιστρέψει στη δράση.

Όμως, όταν βλέπει τη φωτογραφία της εξαφανισμένης μικρής κόρης και διαπιστώνει την απίστευτη ομοιότητά της με τη δική του χαμένη κόρη, κάτι αλλάζει μέσα του. Η υπόθεση παύει να είναι απλώς μια αστυνομική έρευνα - γίνεται προσωπική υπόθεση.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης.

Super Mario Galaxy: Η Ταινία

Είμαστε πολύ έτοιμοι για λίγη νοσταλγία. To Super Mario Galaxy: Η ταινία είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.

Καστ: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλι Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Μπένι Σαφντί, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον, Μπρι Λάρσον.

Gorgonà

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Εύης Καλογεροπούλου, που έκανε πρεμιέρα το 2025 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έχει κεντρικές ηρωίδες δύο γυναίκες. Βρισκόμαστε σε μια μικρή ελληνική πόλη, εκεί όπου ένα γιγάντιο διυλιστήριο παρέχει τη μοναδική πηγή πλούτου για τον πληθυσμό: το πετρέλαιο. Κι ενώ οι άντρες έχουν την απόλυτη εξουσία, δύο γυναίκες αντιστέκονται σθεναρά. Μια ταινία που προκαλεί την πατριαρχία και ανατρέπει τα στερεότυπα.

Πρωταγωνιστούν οι Μελισσάνθη Μάχουτ, Ορόρα Μαριόν, Χρήστος Λούλης, Κώστας Νικούλι, Σταύρος Σβήγκος, Έρρικα Μπίγιου, Νίκη Βακάλη, Ξένια Ντάνια, Εριφύλη Κιτζόγλου, Μυρτώ Κοντονή, Nayla Gougni, Ηρακλής Τσουζίνοφ, Βασίλης Μίχας, Τόνια Σωτηροπούλου.

Undertone

Από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ίαν Τούασον, που κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο, το Undertone γυρίστηκε στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας. Πρόκειται για την τρομακτική ιστορία μιας podcaster υπερφυσικών ιστοριών που λαμβάνει μια σειρά από ανησυχητικά ηχητικά αρχεία, ενώ φροντίζει την κωματώδη μητέρα της στο σπίτι των παιδικών της χρόνων.

Από την οθόνη του υπολογιστή της, η Έιβι αναλύει τις αινιγματικές ηχογραφήσεις μέσα από τα ακουστικά της, στη μέση της νύχτας, με τον θαυμαστή και από απόσταση συν-παρουσιαστή της Τζάστιν, προσπαθώντας να κατανοήσουν τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδάκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Πρωταγωνιστούν: Νίνα Κίρι, Άνταμ ΝτιΜάρκο, Μισέλ Ντακέ.

Ανάμεσα στις Καλαμιές

Ένα δράμα του Sven Bresser που δείχνει τον αντίκτυπο της δολοφονίας μιας κοπέλας σε μια μικρή αγροτική κοινότητα, μέσα από τα μάτια ενός ντόπιου. Ο Γιόχαν ζει μια ζωή γεμάτη ρουτίνα, αλλά όταν ανακαλύπτει το άψυχο σώμα ενός κοριτσιού στον καλαμιώνα του, τον καταλαμβάνει ένα ασαφές αίσθημα ενοχής. Καθώς φροντίζει την εγγονή του, ξεκινά μια αναζήτηση για να εντοπίσει τον δράστη. Πρωταγωνιστούν: Χέριτ Κνόμπε και Λόις Ράιντερς.

Ζωή Σαν Σινεμά

Βρισκόμαστε στο Παρίσι του 1955. Η υπόθεση ακολουθεί τον Μαρσέλ Πανιόλ στα 60 του χρόνια, ήδη αναγνωρισμένο συγγραφέα, θεατρικό δημιουργό και σκηνοθέτη. Παρ’ όλα αυτά, βιώνει μια περίοδο αμφιβολίας και δημιουργικής κρίσης, ενώ η μνήμη του αρχίζει να εξασθενεί. Όταν ο αρχισυντάκτης του περιοδικού ELLE τού αναθέτει να γράφει μια εβδομαδιαία στήλη για την παιδική του ηλικία, ο Πανιόλ το βλέπει ως μια εξαιρετική ευκαιρία να επιστρέψει στις καλλιτεχνικές του ρίζες: το γράψιμο.

Συνειδητοποιώντας ότι η μνήμη του έχει αρχίσει να τον προδίδει και επηρεασμένος βαθιά από τη μάλλον απογοητευτική πορεία των δύο τελευταίων θεατρικών του έργων, ο Πανιόλ αρχίζει να αμφιβάλλει για την ικανότητά του να συνεχίσει να δημιουργεί. Από τον 4 φορές υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη, Σιλβέν Σομέ.