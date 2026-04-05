7 λόγοι για να πας θέατρο τον Απρίλιο - Πώς και πώς περιμέναμε αυτές τις παραστάσεις

Η ατζέντα της πόλης “σφύζει” από ζωή τον μήνα Απρίλιο, αφού εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις με σπουδαίους δημιουργούς σηκώνουν αυλαία. Και απλώς ανυπομονούμε.

Μπορεί παλαιότερα η θεατρική σεζόν να έριχνε αυλαία πριν το Πάσχα και το θεατρικό κοινό να έδινε ραντεβού με τους ηθοποιούς/σκηνοθέτες στα ανοιχτά θέατρα της χώρας κατά τις καλοκαιρινές περιοδείες, ωστόσο αυτό πια δεν υφίσταται. Τα τελευταία χρόνια, η σεζόν των θεάτρων έχει επεκταθεί και οι παραστάσεις όλο και πληθαίνουν, με αποτέλεσμα μετά τις πασχαλινές ημέρες να ξεκινάει ένας καινούργιους κύκλος, που γεφυρώνει τη χειμερινή με την καλοκαιρινή περίοδο. Και εμείς, δεν θα κρύψουμε πόσο χαρούμενοι είμαστε με αυτή την αλλαγή.

Μέσα στον Απρίλιο, λοιπόν, μετά την παύση του Πάσχα, οι θεατρικές σκηνές «ζωντανεύουν» ξανά, με τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν στο κοινό τις νέες δουλειές τους. Η ενδιάμεση φετινή θεατρική σεζόν φέρνει στο σανίδι καταξιωμένα ονόματα του χώρου, άλλοτε με κλασικά έργα και άλλοτε με πρωτότυπα κείμενα. Από την Κάτια Δανδουλάκη, τον Δημήτρη Καταλειφό και τη Χάρις Αλεξίου μέχρι τον Δημήτρη Καπουράνη και τον Γιώργο Μπένο, οι θεατρικές σκηνές «μύρισαν» ταλέντο.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις πρεμιέρες και απλώς ανυπομονούμε για το καθιερωμένο θεατρικό ραντεβού της εβδομάδας.

7 παραστάσεις που κάνουν πρεμιέρα τον Απρίλιο στις αθηναϊκές θεατρικές σκηνές

1.Bacon σε σκηνοθεσία Έμιλυς Λουίζου

Η Happy Productions παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα στο Θέατρο Άνεσις το πολυβραβευμένο έργο της Sophie Swithinbank, "BACON". Μετά από μια θριαμβευτική πορεία σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όπου χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο επιδραστικά σύγχρονα βρετανικά κείμενα, το BACON ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή.

Το Bacon αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Μπένος, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ

Θέατρο Άνεσις

2.ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου

Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και jανά.

Ηθοποιοί:

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ

· Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

· Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος

· Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου

Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ

· Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης

· Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου

· Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ

· Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια

· Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

· Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας

· Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης

· Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

3.BARRYMORE σε σκηνοθεσία Φοίβου Σαμαρτζή

Η Happy Productions παρουσιάζει στο Θέατρο Άνεσις, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Φοίβου Σαμαρτζή, το εμβληματικό έργο BARRYMORE, του William Luce, που χάρισε το Tony Award Α΄Αδρικού ρόλου στον Christopher Plummer, και καθιερώθηκε διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά πορτρέτα που γράφτηκαν ποτέ.

Ο John Barrymore κάνοντας πρόβα σε ένα άδειο θέατρο της Νέας Υόρκης, επιχειρεί να ξαναδοκιμαστεί στον Ριχάρδο τον Γ΄, τον ρόλο που του χάρισε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές του επιτυχίες. Η πρόβα γίνεται το πρόσχημα για μια προσωπική αναμέτρηση του ανθρώπου που έζησε σαν μύθος με το παρελθόν, τη δόξα, τις αναμνήσεις, τις ήττες, το σώμα που τον προδίδει και τον χρόνο που δεν περιμένει. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί, να διεκδικήσει έστω και για τελευταία φορά, το βλέμμα του κοινού και να αποδείξει ότι υπάρχει ακόμα.

Στον ομώνυμο ρόλο ο Δημήτρης Καταλειφός

Θέατρο Άνεσις

4.ΑΜΛΕΤ (machine) σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου

Μία νέα δραματουργία που συνδυάζει τον Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη Μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μύλλερ παρουσιάζεται στο Θέατρο Πορεία. Ο Άμλετ επιστρέφει ως το δικό μας φάντασμα και ζητά να μην τον ξεχάσουμε. Σκηνοθετεί την παράσταση της ίδιας του της ζωής. Μαζί του, μια ομάδα ηθοποιών αφηγείται ξανά και ξανά την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να υπάρξει μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Παίζουν: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, Aurora Marion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης

Θέατρο Πορεία

Φωτογραφία / @Ανδρέας Κανελλόπουλος

5.ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΟΛΝΕΣ σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη

O «Αρχιμάστορας Σόλνες», ένα από τα πιο διεισδυτικά έργα της ώριμης δραματουργίας του μεγάλου Νορβηγού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν, ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, στην πρώτη του συνεργασία με το ιστορικό θέατρο, και πρωτότυπη μουσική του Στάμου Σέμση.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο επιτυχημένος αρχιμάστορας Χάρβαρντ Σόλνες, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του Αλίνα, ζει μια καλοδομημένη, πλουσιοπάροχη ζωή, η οποία όμως δεν μοιάζει καθόλου ευτυχισμένη. Έχει επιλέξει να σταματήσει να κατασκευάζει κτήρια με ψηλούς πύργους που προσπαθούν να φτάσουν τον Θεό και έχει αφοσιωθεί στο να κατασκευάζει «…σπίτια για ανθρώπους».

Παίζουν: Χάλβαρντ Σόλνες (Ο αρχιμάστορας), Θόδωρος Γράμψας, Αλίνα Σόλνες (Η Γυναίκα του), Κάτια Δανδουλάκη, Δρ. Χέρνταλ (Οικογενειακός γιατρός), Δημήτρης Δεγαϊτης, Ράγκναρ Μπρόβικ (Γιος του, σχεδιαστής), Θράσος Σταθόπουλος, Κάγια Φόσλι ( Η Ανιψιά του, γραμματέας του Σόλνες), Άνια Λεμπεντένκο, Χίλντα Βάνγκελ, Ισιδώρα Δωροπούλου.

Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν

6.Συναίνεση σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά

Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο. Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη.

Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

Παίζουν: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου

Σύγχρονο Θέατρο

Φωτογραφία / @Πάτροκλος Σκαφίδας

7.ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουργιά

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει από τις 16 Απριλίου στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Κτηρίου Τσίλλερ, την Κουκλίτσα, μια παράσταση βασισμένη στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουργιά. Μια επίσκεψη - σχεδόν μεταφυσική - στο εσωτερικό ενός από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.

Χριστούγεννα. Μέσα από παράθυρα και μισάνοιχτες πόρτες, αποκαλύπτεται το εσωτερικό ενός σπιτιού, σαν να το παρακολουθεί κανείς απ' έξω. Πίσω από τους τοίχους του, ο ρεαλισμός διαρρηγνύεται, φανερώνοντας ή αποκρύπτοντας - πάντοτε με χιούμορ καυστικό - σκοτεινές πτυχές, αμήχανες παύσεις, σκληρές πράξεις και λόγια που τολμούν τα πρόσωπα να αρθρώσουν. Μια αναμέτρηση διαρκής με την ανάγκη για διαφυγή και την παραδοξότητα της ανθρώπινης φύσης.

Στην καρδιά της σκοτεινής και ύπουλα βίαιης αυτής δημιουργίας, ανάμεσα στο ζευγάρι που έχει μια άνιση σεξουαλική σχέση και ζει σε κλίμα οικονομικής ανασφάλειας, κρύβεται ένα μυστικό. Η αποκάλυψή του και η σύγκρουση που ακολουθεί, φέρνει στην επιφάνεια βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα, στα οποία η ανθρώπινη νόηση - φύση αδυνατεί να βρει απαντήσεις.

Παίζουν: Άρης Αρμαγανίδης, Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλλιου, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Κατερίνα Παπαδάκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας

Εθνικό Θέατρο, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»