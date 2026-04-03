Βρήκαμε την καλύτερη ισπανική σειρά μυστηρίου - Θα την τελειώσεις σε ένα Σαββατοκύριακο

Η ισπανική σειρά μυστηρίου εμπνέεται από τα μυστήρια της Άγκαθα Κρίστι. Θα βρεις το whodunnit στο Disney+

Η ισπανική σειρά μυστηρίου, που συστήθηκε πρόσφατα στο κοινό μέσω του Disney+ και φέρει τον τίτλο «Αν είναι Τρίτη, είναι Φόνος» (If It's Tuesday, It's Murder), είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο θα δεις αυτές τις μέρες αν αναζητάς κάτι χαλαρό. Έχει χιούμορ, μυστήριο και ατμόσφαιρα Άγκαθα Κρίστι - η συνταγή της επιτυχίας. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι θυμίζει ως ιδεά και λίγο από Only Murders in the Building και White Lotus, ακόμα και το Knives Out. Αλλά σίγουρα δεν συγκρίνονται ως παραγωγές.

Όπως συμβαίνει λοιπόν σε όλα τα μυστήρια της Άγκαθα Κρίστι, έτσι και στην εν λόγω ισπανική σειρά μυστηρίου, έχουμε ένα έγκλημα με πολλούς υπόπτους. Η ιστορία ξεκινά όταν μία ομάδα διαφορετικών ανθρώπων, αποφασίζει να ταξιδέψει με πούλμαν από την Μαδρίτη στη Λισαβόνα για μία εβδομάδα. Ουσιαστικά, κάθε επεισόδιο είναι και μία ημέρα.

Οι διακοπές, που εξαρχής ξεκίνησαν με μικροπροβλήματα και εξαρχής όλοι μοιάζουν σαν να κρύβουν το μεγαλύτερο μυστικό, μετατρέπονται γρήγορα σε εφιάλτη, όταν ένα μέλος της ομάδας εντοπίζεται νεκρό. Καθώς ο αρχηγός της αστυνομίας δεν δείχνει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξιχνιάσει το έγκλημα, αναλαμβάνουν τέσσερις από τους ταξιδιώτης να ερευνήσουν την υπόθεση. Ο Φάμπιο, η Αλίσια, ο Ντάνιελ και η Πούρα.

Είναι σαφές ότι ο Φάμπιο και η Αλίσια γνωρίζουν καλά αυτόν τον κόσμο. Από την άλλη, ο Ντάνιελ είναι εμμονικός με τις λεπτομέρειες, κάτι που του επιτρέπει να ανακαλύπτει περίεργες συνδέσεις, ενώ η Πούρα είναι φανατική θαυμάστρια των true crime και των αστυνομικών μυθιστορημάτων, αν και φαίνεται πως και εκείνη έχει τα δικά της μυστικά. Φυσικά, ο ένας υποψιάζεται τον άλλον. Βέβαια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις σειρές, ο δολοφόνος είναι πάντα κάποιος που δεν υποψιάζεσαι.

Η ισπανική σειρά μυστηρίου, If It's Tuesday, It's Murder, δεν είναι μία σειρά που θα σου μείνει χαραγμένη, άλλωστε αυτό το είδος είναι περισσότερο για στιγμιαία διασκέδαση. Για την ακρίβεια θα την εκτιμήσουν μόνο όσοι λατρεύουν τα whodunnit. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το πολύ καλό χιούμορ και οι ευχάριστες πινελιές, την απομακρύνουν από την προβλέψιμη φόρμα του είδους, διατηρώντας μια ανάλαφρη γοητεία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων -κυρίως μέσα από τις παρεξηγήσεις και τις τριβές ανάμεσα στους χαρακτήρες.