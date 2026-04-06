Ο Πολ Φιγκ προτείνει την Σίντνεϊ Σουίνι για τον ρόλο του James Bond. Λέτε να γίνει η ανατροπή;

Έχουν περάσει, πάντως, πολλά ονόματα για τον ρόλο του James Bond και ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ μόλις έβαλε και το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι στο τραπέζι

Από το 2021 που κυκλοφόρησε η τελευταία ταινία του Ντάνιελ Γκρεγκ ως James Bond, η αναζήτηση του επόμενου ηθοποιού που θα υποδυθεί τον πράκτορα 007, έχει αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχουν πέσει διάφορα ονόματα, ωστόσο προς το παρόν τίποτα δεν έχει επισημοποιηθεί.

Ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ, πάντως, πρότεινε ένα όνομα που κανείς δεν περίμενε: την Σίντνεϊ Σουίνι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στην επιτυχημένη ταινία The HouseMaid, να την χαρακτηρίζει ιδιαίτερα εργατική, έξυπνη και ικανή και κατάλληλη να υποδυθεί τον ίδιο τον James Bond και όχι απλά το κορίτσι του, όπως γράφει η DailyMail.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν θα ήταν απλώς ένα όμορφο «κορίτσι του Bond», αλλά μια πραγματική «σούπερ-κατάσκοπος. Είναι από τις πιο εργατικές προσωπικότητες που γνωρίζω. Τόσο επαγγελματίας, τόσο έξυπνη. Νομίζω ότι θα ταίριαζε απόλυτα στον ρόλο της κατάσκοπου».

Από την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, το μέλλον του franchise παραμένει αβέβαιο, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση του επόμενου ηθοποιού που θα ενσαρκώσει τον πράκτορα 007. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι φήμες και οι στοιχηματικές προβλέψεις αλλάζουν συνεχώς. Ωστόσο, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας θα αναλάβει ο Ντένις Βιλενέβ, γνωστός από το Dune, ο οποίος θα είναι και εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Τάνια Λαπόιντ.

Ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψήφιους για τον ρόλο συγκαταλέγεται ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά Bridgerton, αν και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι βρίσκει υπερβολική την έντονη φημολογία γύρω από το όνομά του. Στη λίστα των πιθανών επιλογών βρίσκονται επίσης οι Τζέικομπ Ελόρντι, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Ίντρις Έλμπα, Χένρι Καβίλ, Τέο Τζέιμς και Τζόναθαν Μπέιλι, με τις αποδόσεις να μεταβάλλονται διαρκώς και τους θαυμαστές να αναμένουν μια οριστική ανακοίνωση μέσα στο 2026.

Παράλληλα, έντονο είναι το ενδιαφέρον και για τον καλλιτέχνη που θα ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι της σειράς. Ως φαβορί εμφανίζονται η Ολίβια Ντιν και η Raye, ενώ ανάμεσα στα πιθανά ονόματα περιλαμβάνονται επίσης η Μπίλι Άιλις, η Adele, ο Harry Styles, η Dua Lipa και η Lana Del Rey.

Τέλος, σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και στη διαχείριση του franchise, καθώς η οικογένεια της Barbara Broccoli, που είχε για δεκαετίες τον δημιουργικό έλεγχο, τον παραχώρησε στην Amazon MGM Studios, μετά την εξαγορά της εταιρείας από την Amazon. Έτσι, η επόμενη εποχή του James Bond αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές για το ιστορικό κινηματογραφικό franchise.